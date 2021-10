Fortschritt | Smart Home: Zukunft und Sicherheit

Mehr Roboter, mehr Interaktion

In Zukunft haben wir eine künstliche Intelligenz, mit deren Hilfe wir unser Haus steuern, auf Hologramm-Bildschirmen lesen wir Nachrichten und in der Küche kocht ein Robter-Arm unser Essen. Alles nicht so unwahrscheinlich.