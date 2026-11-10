Wie Leica und Xiaomi die Smartphone-Fotografie neu denken

Wie der „Leica-Look“ ins Smartphone kommt

Seit mehr als 100 Jahren steht Leica für hochwertige Kameras und eine besondere Bildästhetik. Diese Erfahrung will das Unternehmen aus Wetzlar aber längst nicht mehr nur in klassischen Fotoapparaten einsetzen, sondern auch in Smartphones.

Marius Eschweiler verantwortet bei Leica das Geschäft rund um die Smartphone-Fotografie. Während viele Smartphones besonders bunte und kontrastreiche Fotos liefern, lege Leica bei all seinen Produkten Wert auf eine möglichst natürliche Darstellung. Um diesen Anspruch auch bei Smartphone-Aufnahmen umzusetzen, arbeitet Leica seit 2022 eng mit dem chinesischen Hersteller Xiaomi zusammen.

Schon bevor die eigentliche Entwicklung beginnt, legen sie gemeinsam fest, was die Smartphone-Kamera leisten soll. Dabei ergänzen sich ihre Stärken: Während Leica seine Erfahrung mit Bildqualität und Ästhetik einbringt, steuert Xiaomi das Wissen über Chips, Software und Smartphone-Technologie bei. Statt einzelne Entwicklungsschritte nacheinander zu übernehmen, begleiten gemeinsame Teams das Produkt bis zur endgültigen Freigabe — fast so, als arbeiteten sie für dasselbe Unternehmen.

Wenn beide Seiten voneinander lernen

Von dieser engen Zusammenarbeit profitiert allerdings nicht nur Xiaomi. Auch Leica kann neue Ansätze für die eigene Entwicklung mitnehmen, etwa beim Testen der Kameras oder der Automatisierung. Wie weit die Partnerschaft mittlerweile reicht, zeigt auch das „Leica Leitz Phone powered by Xiaomi“. Während die gemeinsam entwickelten Smartphones bisher unter der Marke Xiaomi erschienen, ist Anfang 2026 erstmals international ein Modell unter dem Namen Leica auf den Markt erschienen. Dafür haben die Unternehmen ihre gewohnte Herangehensweise gewissermaßen umgedreht: Nicht das Smartphone, sondern die Kamera steht bei der Entwicklung im Mittelpunkt.

Ich finde, das ist ein hervorragendes Beispiel für Cross Innovation, weil wir einfach gegenseitig von den Kompetenzen und dem Wissen des jeweiligen Partners profitieren. Marius Eschweiler, Vice President Business Unit Mobile Leica Camera AG Foto: Leica Camera AG

Mittlerweile geht die Partnerschaft sogar über einzelne Smartphone-Modelle hinaus: Leica und Xiaomi forschen inzwischen auch gemeinsam. Doch wie funktioniert die Zusammenarbeit, wenn unterschiedliche Unternehmenskulturen und Arbeitsweisen aufeinandertreffen? Und was können die beiden Unternehmen über die gemeinsamen Produkte hinaus voneinander lernen? Darüber spricht detektor.fm-Redakteurin Philine Klinger mit Marius Eschweiler in der neuen Folge von „Machen statt Quatschen“.