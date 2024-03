PodcastPodcast | Flopcast

„Flopcast“: Das Scheitern normalisieren

Wer hierzulande ein Unternehmen gegen die Wand fährt, wird schnell als Verlierer oder Verliererin abgestempelt. Dabei ist Scheitern keineswegs ein Makel — es ist eine große Chance. Im „Flopcast“ beschreiben Selbstständige, wie sie mit ihrem Unternehmen gescheitert und mit einem neuen Traum durchgestartet sind. Einer von ihnen ist Benjamin Fredrich. Der Gründer, ehemalige Chefredakteur und Geschäftsführer des Katapult Magazins hat lange in einem „Happy-Hippo-Land“ gelebt, wie er es nennt, in dem es kein Scheitern gab.

Mit seinem Projekt „Katapult Ukraine“ wollte Fredrich zu Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine Journalistinnen und Journalisten in und aus der Ukraine unterstützen. Von dem Projekt waren am Ende aber nicht alle Beteiligten begeistert. Schlussendlich ist Fredrich als Geschäftsführer und Chefredakteur von Katapult zurückgetreten. Angst, persönlich zu scheitern, hat er dennoch nicht. Zwar trifft es ihn, wenn er andere Menschen enttäuscht, aber auch der Sorge davor kann er etwas Positives abgewinnen, wie er „Flopcast“-Host und detektor.fm-Moderatorin Anja Bolle erzählt.

Wenn man Angst hat, Leute zu enttäuschen, dann ist man bereit, seinen Kurs zu ändern und sein Scheitern zuzugeben. Lasst uns das als große Dummheit oder auch als meine Fehlentscheidung werten. Und lasst uns was Neues probieren. Benjamin Fredrich, Gast im „Flopcast“

Im „Flocast“ sprechen Unternehmerinnen und Unternehmer über große und kleine Fehler, über Lehren für die Zukunft und über die Verwirklichung ihrer neuen Träume. Wie hat Nana Addison die Insolvenz ihrer Agentur überwunden? Und wie hat Chanyu Xu es geschafft, trotz mehrfachem Scheitern ihres Start-ups, nicht aufzugeben? Das hört ihr in der dritten Staffel vom „Flopcast“, die Anfang März gestartet ist. Der „Flopcast“ ist eine Produktion von uns, dem Podcast-Radio detektor.fm. Neue Folgen gibt es immer mittwochs.

Lust auf Podcasts – in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem Podcast-Snack erfahrt ihr jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.