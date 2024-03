PodcastPodcast | Themenwoche: Feministische Podcasts

„Feminismus für alle. Der Lila Podcast.“: Ein feministischer Klassiker

Seit zehn Jahren versucht der „Lila Podcast“ Feminismus für alle verständlich zu machen. Alle zwei Wochen schaut das Team durch eine feministische Brille auf aktuelle und zeitlose Debatten und sucht nach Lösungsansätzen. Die Hosts denken laut zusammen nach und befragen Expertinnen und Experten. Sie versuchen herauszufinden, wie feministische Praktiken heutzutage aussehen und aussehen sollten. Und das bedeutet auch, sich selbst regelmäßig zu hinterfragen. Das Team um die Chefredakteurinnen Katrin Rönicke und Susanne Klingner passt deshalb immer wieder den Fokus des „Lila Podcasts“ an. Das Ziel ist, Feminismus für alle zu denken und zu vermitteln. Und gemeinsam für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einzustehen.



Ich finde wichtig, dass wir den Blick nicht nur auf das Thema Geschlecht lenken, sondern dass wir auch andere Differenzkategorien mitbedenken, die strukturelle Ungleichheit zwischen Menschen herstellen, reproduzieren, manifestieren. Lena Sindermann, Co-Host vom „Lila Podcast“

Feminismus intersektional, divers und inklusiv zu denken — das bedeutet, diejenigen in den Blick zu nehmen, die überlappende und gleichzeitige Formen der Unterdrückung erleben. Also etwa Menschen mit Behinderung, Trans*-Personen und Menschen, die Rassismus erfahren, explizit mitzudenken. Und weil auch Kinder in unserer Gesellschaft nicht immer ernst genommen werden, hat sich der „Lila Podcast“ im vergangenen Jahr schon zweimal mit Adultismus, also der Diskriminierung von Kindern, und Kinderrechten beschäftigt. Dabei ist eine Folge entstanden, in der die Hosts versuchen, Feminismus kindgerecht zu erklären — und zwar zusammen mit Kindern.

Wie kann Feminismus dabei helfen, dass Kinder möglichst ohne Geschlechter-Klischees aufwachsen? Wie passen Feminismus und Pornografie zusammen? Und wie finden wir endlich Frieden mit unserem Körper? Der „Lila Podcast“ stellt wichtige Fragen — und wer ihn hört, kann den Antworten auf diese Fragen näherkommen.

Themenwoche: Feministische Podcasts

Vor 103 Jahren findet in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA der erste Internationale Frauentag statt. Die Forderung: das Wahlrecht für Frauen! Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen patriarchale Strukturen, stereotype Geschlechterrollen und die daraus hervorgehende Diskriminierung. Ein feministischer Kampf, der alle FLINTA*-Personen verbindet. Bis heute. Zum feministischen Kampftag am 8. März stellen wir euch deshalb im „PodcastPodcast“ in einer Themenwoche vom 4. bis zum 10. März feministische Podcasts vor. Podcasts, die sich mit jeder Folge für die Gleichberechtigung aller Menschen einsetzen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität – und damit gleichermaßen für Cis-Frauen, für Lesben, für inter*, nicht binäre, trans*, agender und alle Personen, die unter den diskriminierenden patriarchalen Strukturen leiden.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

