September 2020: Deutscher Radiopreis 2020, Livestreams und Unterstützen

Deutscher Radiopreis 2020: „Tracks & Traces“

Unser Musikformat „Tracks & Traces“ ist in der Kategorie „Podcast“ für den wohl wichtigsten Radio- und Podcastpreis in Deutschland nominiert, den Deutschen Radiopreis. Wir als Podcast-Radio sind bisher erst ein Mal – nämlich im Jahr 2012 – für den Radiopreis nominiert gewesen. Vor acht Jahren haben wir von Robbie Williams den Preis in der Kategorie „Beste Innovation“ für eine interaktive Sendung bekommen, an der sich Hörerinnen und Hörer per App beteiligen konnten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Musikpodcast

In dem Podcast „Tracks & Traces“ nehmen Musikerinnen und Musiker ihre Songs Spur für Spur auseinander und erzählen die Geschichte, wie sie entstanden sind. Was geht in den Köpfen der Menschen vor, die Songs schreiben? Wie entsteht ein Songtext, eine Melodie, ein Arrangement oder ein bestimmter Sound? „Tracks & Traces“ gibt nicht nur Einblicke in diesen kreativen Schaffensprozess, sondern macht ihn auch hörbar.

Wortstream, Musikstream und Unterstützen

Gregor Schenk und Christian Bollert sprechen im Podcast „detektor.fm destilliert“ außerdem über das in der Corona-Zeit gewachsene Interesse an den beiden Livestreams von detektor.fm, neue Folgen vom Kunst- und Kultur-Podcast mit Monopol sowie den besonderen Sound in Christopher Nolans „Tenet“.

Shownotes

00:00:09 Begrüßung von Gregor und Christian

00:00:31 Deutscher Radiopreis 2020: Wir sind nominiert!

00:02:04 Das Besondere an „Tracks & Traces“

00:02:57 Die Geschichte von „Little Numbers“ von Boy

00:05:25 Spezieller Zugang zu den Songs und den Geschichten dahinter

00:07:29 Die Mitnominierten „Sputnik Pride“ und „Geschichten gegen den Hass“

00:09:00 Vorfreude auf die Preisverleihung und Erinnerungen an 2012

00:13:59 Hat Gregor eine Lieblingsfolge?

00:15:05 Der besonders lange Weg von der Idee zum Podcast

00:16:16 Monopol-Podcast mit neuen Folgen

00:17:33 Second Coming of the Wortstream

00:18:46 „detektor.fm entspannt“ am Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr im Musikstream

00:20:28 detektor.fm regelmäßig unterstützen

00:22:27 Gregor empfiehlt „Tenet“ im Kino zu gucken

00:25:03 Verabschiedung