Im „Antritt“ bei detektor.fm geht’s in dieser Ausgabe um 10 Jahre Fahrradpodcast „Antritt“, 15 Jahre Fahrradpodcast „The Outspoken Cyclist“ mit Diane Jenks in den USA und um eine neue Serie: Lufti, ein Luftstrom streicht ums Fahrrad.

10 Jahre „Antritt“

Mit dieser Ausgabe ist der Fahrradpodcast „Antritt“ seit 10 Jahren unterwegs. Ausgedacht als Fahrradsendung im Radio und trotzdem sofort gestartet als Podcast, bringen wir seit 10 Jahren Fahrrad und Audio zusammen. Damit sind wir natürlich nicht allein, und darum gibt es im März 2025 einen Schwerpunkt im „Antritt“: Wir sprechen mit Menschen, die Fahrradmedien machen.

15 Jahre „The Outspoken Cyclist“ mit Diane Jenks

Den Auftakt macht Diane Jenks aus Cleveland/Ohio in den USA, denn sie hat ihren Fahrradpodcast „The Outspoken Cyclist“ im September 2010 gestartet und seitdem 663 Folgen produziert. Ob Diane damit die Erste gewesen ist, die in den USA über Fahrräder und übers Fahrradfahren gepodcastet hat, wissen wir nicht mit Sicherheit. Aber wir wissen, dass sie eine der Ersten gewesen ist und wohl einen der am längsten laufenden Fahrradpodcasts überhaupt betreibt. Darum haben wir Diane zum Gespräch gebeten und sprechen mit ihr über die Idee zum „Outspoken Cyclist“, warum sie angefangen und dabeigeblieben ist. Wir sprechen über die aktuelle Situation von Fahrradfahrenden in den USA und über den Reiz am Podcasten, über Lieblingsgäste und Lieblingsthemen und über die Finanzierung von Podcasts.

Klingeln bei Klötzer: „Lufti – Ein Luftstrom streicht ums Fahrrad“

Von Anfang an dabei im Antritt ist Jens Klötzer vom Tour-Magazin als unser Experte in Sachen Fahrradtechnik. Jens leitet bei der Tour die Technik-Redaktion und spricht seit 2015 einmal im Monat mit uns über Technikfragen aller Art in der Serie „Klingeln bei Klötzer“. 2024 haben wir innerhalb von „Klingeln bei Klötzer“ die Serie „Krafti — Ein Kraftpaket geht auf Reisen“ produziert, in der wir uns den Fahrradantrieb ganz genau anschauen und über den Weg eines Kraftpakets vom Pedal durch Kurbel, Kette und Hinterrad bis zum Untergrund mit physikalischer Brille nachverfolgen.

2025 starten wir eine neue Serie in loser Folge: In „Lufti — Ein Luftstrom streicht ums Fahrrad“ gehen wir der Aerodynamik am Fahrrad auf den Grund und besprechen, welche Rolle sie beim Fahrradfahren spielt. Dabei geht es uns nicht nur um aktuelle (Renn-)Sporttechnik, sondern ums Grundsätzliche. Was passiert, wenn wir uns mit einem Fahrrad durch die Umgebungsluft bewegen? Welche Rolle spielen Gegen- und Rückenwind, warum werden wir schneller, wenn wir uns ducken, und wie funktioniert eigentlich ein Windkanal? Wir beginnen unsere neue Serie mit grundlegenden Fragen zum Thema Aerodynamik und sind schon jetzt gespannt auf unsere Reise mit Jens und Lufti.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

