Im „Antritt“ bei detektor.fm geht’s dieses Mal um das Kraftpaket Krafti in voller Länge.

Krafti — Ein Kraftpaket geht auf Reisen

Anfang 2024 haben wir uns auf eine Reise begeben: Das Kraftpaket Krafti hat sich uns vorgestellt und wir sind seitdem mit ihm einmal komplett durch den Fahrradantrieb gereist. Denn dies ist eine Forschungsreise: Auf dem Weg durch den Fahrradantrieb lernen wir, wie Kraft im Fahrradantrieb wirkt. Warum fährt ein Fahrrad, wenn ich trete? So könnte die Forschungsfrage für diese Expedition lauten. Wir haben dabei natürlich fachkundige Unterstützung: Jens Klötzer vom Tour-Magazin steht uns traditionell zur Seite, wenn es um Technik- oder Physikfragen geht.

In fünf Etappen mit Krafti durch den Fahrradantrieb

Insgesamt hat diese Reise fünf Etappen, wir haben sie praktischerweise aufgezeichnet:

Feedbackfragen und Supercut

Nach der letzten Etappe haben wir Nachfragen gesammelt und beantworten diese in diesem Podcast. Wir verbinden das auf Nachfrage mit der Veröffentlichung aller Episoden am Stück und geben so die Möglichkeit, sich richtig in das Thema Fahrradantrieb zu vertiefen. Wir nennen das Supercut. Und wir können schon verraten: Im kommenden Jahr wird unser Kraftpaket Gesellschaft bekommen. Denn auch wir haben viel gelernt und wollen jetzt mehr.

