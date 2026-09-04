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Fahrradberatung auf Augenhöhe. Foto: industryviews / Shutterstock
Bild: industryviews | shutterstock.com

Antritt | Amelie Suttner über den Wirtschaftsfaktor Frau

Wie unterschätzt ist der Wirtschaftsfaktor Frau, Amelie Suttner?

Die Fahrradwirtschaft nimmt Frauen oft nicht ernst genug. Die Inititative Women in Cycling hat eine Studie dazu veröffentlicht.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Amelie Suttner um den Wirtschaftsfaktor Frau in der Fahrradwirtschaft.

Unterschätzter Wirtschaftsfaktor Frau

Frauen als Zielgruppe der Fahrradwirtschaft werden systematisch unterschätzt, schreiben die Autorinnen einer im Juni 2026 veröffentlichten Studie zur Wirtschaftskraft von Frauen. Denn Frauen machen 51 Prozent der Bevölkerung in Deutschland aus, ihr Anteil am Marktumsatz der Fahrradwirtschaft betrage aber lediglich 38 Prozent. In der vom Netzwerk Women in Cycling Germany initiierten Studie geht es um die Ursachen dieser Ungleichverteilung sowie um die sogenannte Customer Journey von Frauen. Die Autorinnen haben in der Zielgruppe fünf Cluster identifiziert, die unterschiedliches Fahrradnutzungsverhalten bei Frauen beschreiben.

Safety Seeking und Service Oriented mit großem Potenzial

Auf die Cluster Safety Seeking und Service Oriented entfallen laut Studie fast 50 Prozent aller Frauen. Diese Zielgruppen besäßen ein hohes Aktivierungspotenzial für die Fahrradwirtschaft. Safety Seeking sind dabei motivierte Alltagsfahrerinnen, die vor allem durch Sicherheitsfragen und unzureichende Infrastruktur aufgehalten werden. Service Oriented sind laut Studie aktive Alltagsfahrerinnen, die stark auf Unterstützung und Beratung angewiesen sind. Die Autorinnen beziffern das Umsatzpotenzial dieser Cluster bis 2030 zwischen 520 und 950 Millionen Euro.

Amelie Suttner im Gespräch in Garmisch-Partenkirchen

Über die Kernaussagen der Studie, mögliche Ursachen für die Ungleichverteilung und geeignete Hebel zur Aktivierung des Potenzials von Frauen für die Fahrradwirtschaft hat Gerolf für diese Ausgabe mit Amelie Suttner von Women in Cycling gesprochen, die die Studie betreut hat. Das Gespräch wurde auf dem SAZBike-Testival in Garmisch-Partenkirchen aufgenommen, das sich an Fahrradhändlerinnen und -händler gerichtet hat, weswegen der Schwerpunkt des Gesprächs auch auf dem Fahrradhandel liegt.

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