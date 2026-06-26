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Philipp Ferger im Gespräch mit Isabell Eberlein. Foto: Fairnamic GmbH / Frank Baumhammel
Bild: Fairnamic GmbH | Frank Baumhammel

Antritt | Philipp Ferger über die Eurobike 2026 und die Zukunft

Was ist die Zukunft der Eurobike, Philipp Ferger?

Die Eurobike 2026 ist kleiner als im Vorjahr. Für Messechef Philipp Ferger ist es eine Übergangsveranstaltung vor der Neuausrichtung.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Philipp Ferger um die Eurobike 2026 und die Zukunft der Messe.

Leitmesse mit bewegter Geschichte

Seit den Neunzigerjahren gibt es die Fahrradmesse Eurobike. Gegründet in Friedrichshafen am Bodensee, ist sie schnell zur Leitmesse der globalen Fahrradbranche aufgestiegen und damit auch an die Grenzen der Messeinfrastruktur vor Ort gestoßen. Nach einer Unterbrechung durch die COVID-19-Pandemie ging es 2022 neu in Frankfurt am Main auf dem dortigen Messegelände weiter. Der Umzug hat die Messe erreichbarer gemacht, Termin und Kosten vor Ort sind seitdem aber immer wieder Thema der Kritik gewesen. Über die Jahre hat die Eurobike einige wichtige Aussteller verloren, und spätestens 2025 ist spürbar gewesen, dass Teile der Fahrradbranche sich eine andere Ausrichtung wünschen und das mit Nachdruck formulieren.

Neuer Messechef Philipp Ferger mit neuem Plan

Seit Januar 2026 hat die Eurobike mit Philipp Ferger einen neuen Chef, der auch gleich vor einigen Herausforderungen steht. So hat nur wenige Tage vor Eröffnung der Zweiradindustrieverband ZIV eine neue Messe ab Herbst 2027 angekündigt. Die Eurobike wird im kommenden Jahr auf einen ähnlich gelagerten Herbsttermin umziehen und dann voraussichtlich nur noch alle zwei Jahre stattfinden. Für Philipp Ferger ist die aktuelle Ausgabe dementsprechend auch eine Übergangsveranstaltung.

Christian und Gerolf sind für diese Ausgabe nach Frankfurt gefahren und haben mit Philipp Ferger über die aktuelle Ausgabe der Messe, den Konflikt innerhalb der Branche und die Potenziale für die Zukunft gesprochen.

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