In dieser Ausgabe des „Antritts“ geht’s um die Rahmenbaumesse Bespoked 2025 und Details an dort ausgestellten Rädern und Produkten.

Bespoked ist Klassentreffen

Einmal im Jahr trifft sich die Fahrradrahmenbauszene auf der Bespoked. Die Messe für handgebaute Fahrräder und ausgefuchste Komponenten hat in den letzten drei Jahren jeweils in Dresden stattgefunden, neben kleineren Ablegern in Großbritannien. Auch in diesem Jahr haben sich zum Hauptevent über 150 Ausstellende auf zwei Etagen im Flughafen Dresden versammelt und sind gemeinsam ins Schwärmen gekommen. Denn rund um die Exponate zwischen Mainstream und Nische verströmt die Bespoked traditionell Klassentreffen-Vibes. Man kennt sich, man schätzt sich und man hat ein Auge für die großen Entwürfe und kleinen Details, die in Dresden gezeigt werden.

Welche Details sind den Bespoked-Ausstellenden wichtig?

Nachdem wir im „Antritt“ 2024 die große Frage nach dem Antrieb der Ausstellenden gestellt haben, schauen wir in diesem Jahr auf die Exponate selbst. Gerolf spricht mit seinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern jeweils über ein Detail an einem Exponat und manchmal steckt im Kleinen eben auch das Große. Freut euch auf Gespräche mit Konstantin von Drust Cycles, Tine von Gramm Tourpacking, Tom von Meerglas, Pia von Morassi und viele mehr. Wir wünschen gute Unterhaltung!

