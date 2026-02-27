In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit unseren Unterstützenden um ihre Themen in „Bei Anruf Antritt“.

Johannes hat das Gepäck vorn

Johannes fährt mit dem Rad zur Arbeit und hat festgestellt, dass es sich viel besser fährt, wenn er sein Gepäck vorn am Rad transportiert. Wir sprechen darüber, warum es vorteilhaft sein kann, Gepäck an der Gabel oder über dem Vorderrad zu transportieren und warum es diese Gepäcklösung trotzdem etwas schwerer haben könnte, sich durchzusetzen.

Hardy trotzt dem Trainingsstress

Hardy hat sich beim Radfahren früher oft vom Wettkampfgedanken treiben lassen. Die Daten einer Fahrt sind sehr wichtig gewesen, das hat ihn unter Stress gesetzt — bis zur Panikattacke. Inzwischen ist Hardy zum Genießer geworden, dem Daten zwar nicht egal sind, der aber auch nicht für diese fährt. Auch Christian und Gerolf haben ihren eigenen Bezug zu Daten, um den es in diesem Gespräch geht.

Bero pendelt mit dem Faltrad

Bero erreicht seinen Arbeitsort normalerweise per Bahn — wenn die so fährt, wie angekündigt. Das ist aber immer wieder nicht der Fall, darum hat sich Bero ein Faltrad gekauft. Damit ist er nun sehr flexibel unterwegs und kann auf andere Züge umsteigen und den Rest seiner Pendelstrecke mit dem Faltrad zurücklegen — für das er auch kein Fahrradticket braucht.

Jochen bietet Reisenden Quartier

Jochen wohnt mit seiner Frau im Südwesten Deutschlands und hat ein Herz für Fahrräder und die Menschen, die sie fahren. Darum bietet er Radreisenden, die er in seinem Dorf trifft, gern eine Übernachtungsmöglichkeit an. Das hat schon ein paarmal funktioniert und wir fragen uns, warum es eigentlich so gut ist, Menschen unterwegs freundlich zu begegnen oder selbst unterwegs zu sein.

