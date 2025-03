Im „Antritt“ bei detektor.fm geht’s in dieser Ausgabe um die Geschichte des bike-Magazins mit Uli Stanciu.

Uli Stanciu entdeckt den Funsport

Neue Sportarten aus Kalifornien haben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine große Strahlkraft. Dazu gehört das Windsurfen, das an der kalifornischen Küste und in Hawaii entstanden ist. Der junge Journalist Uli Stanciu aus München hat den neuen Sport für sich entdeckt und ein Magazin daraus gemacht. Die Zeitschrift surf ist 1977 zum ersten Mal erschienen und wurde ein großer Erfolg. Doch Stanciu ist nicht nur Surfer, er ist generell an neuen Sportarten interessiert. Auf Sylt sitzt er zum ersten Mal auf einem Mountainbike, das ein anderer Surfer mitgebracht hat. Der Erstkontakt mit den neuen Stollenreifenrädern wird nicht nur sein berufliches Leben verändern.

Nach surf kommt bike

Nach über zehn erfolgreichen Jahren bei der surf entwickelt Stanciu ein Konzept für eine Mountainbikezeitschrift. Im Mai 1989 geht die Erstausgabe der bike in den Verkauf, das Magazin wird vor allem in den Neunzigerjahren zu einem großen Erfolg. In einer Zeit vor dem Internet bringt das Special-Interest-Magazin den Sport den Leserinnen und Lesern nahe. Mit großen Bildern, gut recherchierten Texten sowie fundierten Tests und Kaufberatungen macht es den Einstieg in die Mountainbikewelt attraktiv und zugänglich. Sonderhefte wie die bike-Workshops, in denen Unmengen von Bikes und Komponenten samt Eigenschaften und Bezugsquellen gelistet werden, liefern einen guten Marktüberblick und liegen in den Neunzigerjahren in vielen Bikeshops, Werkstätten und Wohnzimmern.

Uli Stanciu macht Festivals und Transalp

Neben dem Magazin entwickelt Uli Stanciu Konzepte für Festivals und Rennen. Das bike-Festival am Gardasee wird eine Mountainbike-Messe zum Ausprobieren. Neue Bikes können im Messeumfeld auf Trails getestet werden. Das Konzept wird später aufs bike-Festival in Willingen übertragen. Außerdem gründet Uli Stanciu 1998 die bike-Transalp, eines der erfolgreichsten Mountainbike-Etappenrennen. 2015 wird Uli Stanciu in die Mountainbike Hall of Fame aufgenommen.

bike-Geschichte im Podcast

In dieser Ausgabe des Antritts spricht Uli Stanciu mit Gerolf darüber, wie der Funsport in sein Leben getreten ist, wie Stanciu vom Surfbrett aufs Mountainbike gewechselt ist und wie die bike-Redaktion aufgebaut wurde und gearbeitet hat. Es geht um Freiheit, Sicherheit, den Einzug von E-Motoren in den Sport und den Wandel der Medienlandschaft.

