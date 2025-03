Im „Antritt“ bei detektor.fm geht’s in dieser Ausgabe um Paul Voß und seine vielen Blickwinkel auf den Radsport.

Paul Voß ist Radsportler mit Mikrofon

Es gibt Menschen, für die ist klar: Radsport und Mikrofon gehören irgendwie zusammen. Das gilt für die Menschen hinter diesem Fahrradpodcast, und es gilt ganz sicher für Paul Voß. Denn der ehemalige Straßenprofi und amtierende deutsche Gravel-Meister ist immer wieder und in wechselnden Funktionen nicht nur auf dem Rad, sondern auch am Mikrofon aktiv. Er wechselt dabei zwischen verschiedenen Disziplinen.

Paul Voß als Straßen- und Gravel-Profi

Zunächst ist Paul Voß Straßenprofi gewesen, war dreimal bei der Tour de France am Start, er hat als sportlicher Leiter mehrere Teams betreut und fährt auch schon immer Cyclocross. 2018 haben wir mit Paul Voß über die Perspektive auf die Tour de France aus dem Teamwagen gesprochen. Seit 2021 ist er als Gravel-Profi aktiv und kann dort einen dritten Platz bei der Europameisterschaft 2023 und den Deutschen Meistertitel 2024 zu seinen größten Erfolgen zählen. 2025 ist er zum Hersteller Rose ins Team gewechselt, mit dem er eng und auf lange Sicht zusammenarbeiten will.

Paul Voß im Besenwagen und bei Autsaid

Außerdem ist Paul Voß Podcaster. Seit 2018 ist er Teil des „Besenwagen“-Teams und trifft sich dort regelmäßig mit Andreas Stauff und Bastian Marks zum „Trashtalk aus dem Peloton“. Der Podcast gehört zu den führenden Fahrradpodcasts in Deutschland. 2022 hat er außerdem den Gravel-Podcast „Autsaid“ gegründet, in dem er in wechselnder Besetzung über Hintergründe und Entwicklungen im Gravelsport spricht.

Wir haben Paul Voß zum Interview gebeten, um mit uns über seine vielen verschiedenen Perspektiven auf den Radsport zu sprechen. Es geht um seine Karriere als Fahrer, den Reiz am Podcasten und die Perspektiven: sowohl für ihn persönlich wie auch die des Gravelsports.

Neue Serie: Antritt Rückkopplung

Übrigens starten wir in diesem Monat eine neue Serie im „Antritt“. In der „Antritt Rückkopplung“ sprechen wir mit euch über Themen, die ihr uns vorschlagt. Schickt uns dafür bis zum 19.3. eine Mail an antritt@detektor.fm mit einem Satz zu eurem Thema. Wir melden uns, machen einen Telefontermin aus und senden unser Gespräch im nächsten „Antritt“ (in dem Fall am 28.3.). Wir sind sehr gespannt!

