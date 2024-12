In „Antritt“ bei detektor.fm wird Weihnachten gefeiert mit einem Podcast zum Anrufen.

Weihnachten im Antritt

Die Weihnachtsausgabe des Antritts ist traditionell speziell. Im Dezember verlassen wir regelmäßig unsere übliche Form und feiern zu viert Weihnachten, so wie zum Beispiel 2022 unter dem Motto „Freihändig zum Jahresabschluss“. Oder wir laden uns Gäste ein und feiern mit ihnen, wie 2023 mit Isabell Gall vom ADFC Sachsen: Mit Stollen und Keksen durch den ländlichen Raum. In jedem Fall ist Weihnachten auch in der Fahrradwelt immer wieder Anlass, um das Jahr zu reflektieren, Gebäck zu verzehren und vorsichtig ins neue Jahr zu schauen.

Weihnachten 2024: Bei Anruf Antritt

Zu Weihnachten 2024 hat sich die Antritt-Redaktion, bestehend aus Werkstattmeisterin Christiane Lang, Technikchef Jens Klötzer, detektor.fm-Geschäftsführer Christian Bollert und Antritt-Redakteur Gerolf Meyer wieder im Studio getroffen und vorher eine Telefonnummer verbreitet: Denn erstmals in seiner Geschichte hat man den Antritt anrufen und über Wunschthemen sprechen können. Ob das jemand getan hat, über welche zufällig gezogenen Themen die Redaktion gesprochen hat und ob Christian in diesem Jahr wenigstens zu Weihnachten den Widerstand gegen Schnapspralinen aufgegeben hat, erfahrt ihr in unserer Weihnachtsausgabe 2024.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

