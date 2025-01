Im „Antritt“ bei detektor.fm geht’s in dieser Ausgabe um den Fahrradrahmenbauer Thomas Becker und seine Marke „Meerglas“. Wir sprechen über den Antrieb und die Herausforderungen des Lebens als Rahmenbauer.

Thomas Becker baut Meerglas-Fahrräder

Thomas Becker ist Fahrradrahmenbauer. Unter der Marke Meerglas baut er Kompletträder, die immer Einzelstücke sind. Sie lehnen sich an historische französische Vorbilder und an jüngere Marken der Fahrradwelt an. Als Vorbild für Meerglas benennt Thomas Becker zum Beispiel die Marke Vanilla Bicycles aus Portland/Oregon. Meerglas-Räder fallen auf durch ein sehr klassisches Äußeres und eine große Detailverliebtheit mit teilweise ungewöhnlichen Komponenten. Sie entstehen in Thomas’ Werkstatt in Groß Lüben bei Wittenberge in der Prignitz.

Meerglas erregt Aufmerksamkeit

In den letzten Jahren hat Thomas Becker mit Meerglas viel Aufmerksamkeit erregt. Auf der Berliner Fahrradschau 2017 bekam er den „Campagnolo Best Build Award“, die Bespoked in Dresden würdigte seine Arbeit 2023 mit dem Preis für das „Best Touring Bike“, 2024 folgte ebenfalls auf der Bespoked das „Best Gravel Bike“. Außerdem taucht Thomas in Gear of the Year-Listen auf, auch sein Schutzblechfahrradtreffen „Fenderfest“ 2024 ist sehr gut angenommen worden.

Rahmenbauer-Realtalk

Auf der Bespoked 2024 hat Gerolf schon einmal mit Thomas gesprochen. Dort hat allerdings eine Aufnahme nicht funktioniert und außerdem ist sowieso beiden klar geworden: Mit Thomas muss es ein gesondertes Gespräch im „Antritt“ geben — denn es lässt sich mit ihm sehr gut über die Antriebskraft hinter dem Beruf als Rahmenbauer reden. Außerdem hat er in den letzten Jahren eine schwierige Lebensphase durchgemacht, die einiges mit dem Beruf als Rahmenbauer zu tun hat und bei der natürlich auch die individuellen Bedingungen hinter der Marke Meerglas eine Rolle spielen. Gerolf hat Thomas daraufhin in seiner Werkstatt für ein intensives Gespräch besucht.

Contentwarnung

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass es im Gespräch mit Thomas Becker auch um die Themen Depressionen, einen Psychiatrieaufenthalt und Suizidgedanken geht. Im Gespräch gibt es dazu an der entsprechenden Stelle einen klaren Hinweis, sodass Menschen, für die diese Inhalte problematisch sein könnten, dort Bescheid wissen und eventuell das Hören abbrechen können. Eine Zusammenstellung von Kontaktadressen, um in scheinbar ausweglosen Situationen Hilfe zu bekommen, findet ihr unter diesem Link.

