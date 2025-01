Im „Antritt“ bei detektor.fm geht’s in dieser Ausgabe um die Zukunft des Fahrrads, die wir in der Glaskugel betrachten, und um einen Konvoi, der im Juli Rettungswagen in die Ukraine bringen will. Per Fahrrad natürlich.

Was siehst du in der Glaskugel, Biobikebubble?

Im Fahrradpodcast „Antritt“ sprechen wir viel über die Fahrradgegenwart und beschäftigen uns immer wieder mit der Vergangenheit. Denn es lassen sich genug Menschen finden, die dabei gewesen sind, als zum Beispiel das Mountainbike erfunden wurde oder Menschen in Frankreich durch die Nacht gefahren sind. Schwieriger ist es da schon, sich mit der Zukunft zu befassen, denn für die gibt es noch keine Zeitzeugen, nur eine Glaskugel. Also übernehmen wir in der Antritt-Redaktion in dieser Ausgabe den Job selbst und spekulieren ein bisschen: Welche Entwicklung wird sich in zehn Jahren bei bestimmten Fahrradtypen vollzogen haben? Jens Klötzer vom Tour-Magazin, Christian und Gerolf besprechen, welche Entwicklung das Mountainbike, das Alltags- und Cargobike und das Rennlenkerfahrrad nehmen könnten — oder werden.

Biobikebubble schaut in Glaskugel 01:01:36 Download

Ausfahrt des Monats: Rettungswagen für die Ukraine

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

Die aktuelle Ausfahrt hat Sebastian Herrmann schon im vergangenen November gemacht, sie bildet allerdings den Auftakt zu einer längeren Reise im Juli 2025: Dann wird sich der Chainreaction Bike Convoy for Ukraine in München in Bewegung setzen und Rettungswagen in die Ukraine überführen — mit Fahrradbegleitung. Denn gemeinsam mit dem Verein Bamberg UA sammelt Sebastian mit einigen anderen Spenden, um möglichst viele gebrauchte Rettungswagen kaufen und ausrüsten lassen zu können. Diese werden in der Ukraine angesichts russischer Angriffe dringend gebraucht. Darum darf die Kettenreaktion auch gern in der Form z. B. des Two Peaks Frankfurt Ukraine Fundraiser Brevet stattfinden: Die Langstreckenfahrt ist kurzerhand mit dem Ziel angesetzt worden, durch Spenden einen ganzen Rettungswagen für den Konvoi im Juli zu ermöglichen. Weitere derartige Beteiligungen und natürlich Spenden sind gern gesehen. Wir sprechen mit Sebastian Herrmann über die Idee hinter dem Chainreaction Bike Convoy for Ukraine, die praktische Umsetzung und die Strecke, auf der es am 5.7. von München aus in Richtung ukrainische Grenze in Przemyśl gehen wird.

Rettungswagen für die Ukraine 21:54 Download

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: