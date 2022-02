Antritt | Cannondale Synapse mit Radar & Ciclista Alpinista im Hochgebirge

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Februarausgabe 2021:

Klingeln bei Klötzer: Cannondale Synapse mit Radar

Das Rennrad hat eine lange Geschichte und entwickelt sich vergleichsweise langsam. Im Gegensatz zum Mountainbike oder auch dem E-Bike hat es eine ziemlich lange Tradition. Vielleicht werden Neuerungen auch deshalb in der Rennradwelt besonders kontrovers diskutiert. Cannondale versucht gerade, das ehemalige Endurance-Modell Synapse als Rennrad für schlechtes Wetter im Straßenverkehr zu modernisieren. Dafür ist ein eigener Akku an Bord, der eine fest installierte Lichtanlage sowie ein Abstandsradar mit Strom versorgt. Unser Technikberater Jens Klötzer vom TOUR-Magazin hat das Rad getestet und verrät uns im Gespräch, was das Synapse kann und wie es noch besser funktionieren könnte.

Ausfahrt des Monats: Stefan fährt Pässe und schreibt darüber

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Stefan aus Bonn, der über seine Alpenüberquerung mit dem Gravelbike ein Buch geschrieben hat: „Mit dem Gravelrad über die Alpen. Macht das eigentlich Spaß?“ hat er es genannt und uns zugeschickt, nachdem wir zu Jahresbeginn über unsere Saisonpläne gesprochen haben. Wir sprechen mit Stefan über seine Fahrradreisen, seine dabei entstandenen Bücher, den groben Belag von Turin-Nizza und welche Pässe er am liebsten mag.

Zu seiner Alpenlängsquerung von Wien nach Marseille hat Stefan auch ein Video veröffentlicht.

