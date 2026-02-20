In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Carlotta Schumacher um ihre Reise nach Taiwan und die Entwicklung wichtiger Events der Ultracycling-Szene.

Mit dem Rad durch China und Taiwan

Carlotta Schumacher ist weit gereist. 2025 ist sie auf eine lange Reise aufgebrochen, auf der sie wichtige Events der Ultracycling-Szene miteinander verbunden hat. Per Rad ist sie zum Atlas Mountain Race in Marokko, dann zum Hellenic Mountain Race in Griechenland und von dort zum Silk Road Mountain Race nach Kirgisistan gefahren. Danach ging es weiter nach China und bis Hongkong. Über diesen Teil der Reise hat Gerolf mit Carlotta im Oktober 2025 gesprochen.

FOMO fern vom Atlas Mountain Race

Inzwischen ist Carlotta in Hongkong angekommen und weiter nach Taiwan gereist. Das Atlas Mountain Race 2026 hat sie vor allem über Instagram verfolgt und darüber geschrieben. Denn Carlotta hat dabei FOMO empfunden (Fear of Missing Out) und außerdem festgestellt, dass die Setups in der Ultracycling-Szene immer professioneller und teurer werden. Carlotta findet, dass das Event im Resultat sehr exklusiv geworden ist und möchte sich dafür einsetzen, auch Menschen mit weniger finanziellen Ressourcen die Teilnahme an Rennen wie dem Atlas Mountain Race zu ermöglichen.

Über ihre Erlebnisse in China, die Entwicklung der Ultracycling-Szene, die Rolle von Instagram für den Sport sowie die Unterstützung durch Sponsoren und Ausstatter hat Gerolf für diese Ausgabe mit Carlotta Schumacher gesprochen.

