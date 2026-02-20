Play
Carlotta Schumacher unterwegs. Foto: Danil Usmanov
Carlotta Schumacher unterwegs. Foto: Danil Usmanov

Antritt | Carlotta Schumacher über Atlas Mountain Race und FOMO

Warum macht dir das Atlas Mountain Race FOMO, Carlotta Schumacher?

Carlotta Schumacher ist Ultracycling-Athletin und betrachtet das Atlas Mountain Race in diesem Jahr aus der Ferne. Wie exklusiv ist es?

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Carlotta Schumacher um ihre Reise nach Taiwan und die Entwicklung wichtiger Events der Ultracycling-Szene.

Mit dem Rad durch China und Taiwan

Carlotta Schumacher ist weit gereist. 2025 ist sie auf eine lange Reise aufgebrochen, auf der sie wichtige Events der Ultracycling-Szene miteinander verbunden hat. Per Rad ist sie zum Atlas Mountain Race in Marokko, dann zum Hellenic Mountain Race in Griechenland und von dort zum Silk Road Mountain Race nach Kirgisistan gefahren. Danach ging es weiter nach China und bis Hongkong. Über diesen Teil der Reise hat Gerolf mit Carlotta im Oktober 2025 gesprochen.

FOMO fern vom Atlas Mountain Race

Inzwischen ist Carlotta in Hongkong angekommen und weiter nach Taiwan gereist. Das Atlas Mountain Race 2026 hat sie vor allem über Instagram verfolgt und darüber geschrieben. Denn Carlotta hat dabei FOMO empfunden (Fear of Missing Out) und außerdem festgestellt, dass die Setups in der Ultracycling-Szene immer professioneller und teurer werden. Carlotta findet, dass das Event im Resultat sehr exklusiv geworden ist und möchte sich dafür einsetzen, auch Menschen mit weniger finanziellen Ressourcen die Teilnahme an Rennen wie dem Atlas Mountain Race zu ermöglichen.

Über ihre Erlebnisse in China, die Entwicklung der Ultracycling-Szene, die Rolle von Instagram für den Sport sowie die Unterstützung durch Sponsoren und Ausstatter hat Gerolf für diese Ausgabe mit Carlotta Schumacher gesprochen.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

In unserer eigenen „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge immer schon früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören:

Antritt – Der Fahrradpodcast

Werdet Teil des Antritt-Pelotons!

Unser Fahrrad-Podcast ist Teamsache und wir laden euch ein, bei uns mitzufahren. Als Mitglieder der Antritt-Gemeinschaft könnt ihr alle Episoden etwas früher hören. Außerdem haben viele Ideen, um den „Antritt“ gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln. Dafür brauchen wir euch und laden euch ein: Rollt mit uns, lasst uns gegenseitig Windschatten geben und gemeinsam die Fahrradwelt noch hörbarer und sichtbarer machen.

Jetzt mitfahren!

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen