Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Carlotta Schumacher um ihre Reise nach Hongkong mit mehreren Ultracycling-Rennen auf dem Weg.

Carlotta Schumacher fährt Ultracycling-Events

In den letzten Jahren sind immer mehr Ultracycling-Events entstanden. Auf sehr langen Strecken stellen sich immer mehr Menschen herausfordernden Prüfungen: Beim Transcontinental Race, dem Atlas Mountain Race, dem Hellenic Mountain Race, dem Silk Road Mountain Race und weiteren Veranstaltungen geht es auf teils entlegenen Strecken über große Distanzen. Die Fahrerinnen und Fahrer sind dabei auf sich allein gestellt und meistern große Herausforderungen. Statt Rundumorganisation sind diese Veranstaltungen durch ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit geprägt. Es geht entweder auf gegebenen Routen oder auch auf frei gestaltbaren Strecken zwischen festgelegten Checkpoints und Parcours einem weit entfernten Ziel entgegen. Ultracycling-Rennen fährt man vor allem gegen sich selbst. Carlotta Schumacher hat daran früh Geschmack gefunden und stellt sich all diesen Herausforderungen.

Carlotta auf dem Weg nach Hongkong

Die 20-Jährige hat all die genannten Ultracycling-Rennen gemeistert und in diesem Jahr einige von ihnen miteinander verbunden. Sie fährt — begonnen beim Atlas Mountain Race in Marokko — von Event zu Event und ist dabei auf dem Weg nach Hongkong. Die Transfers zwischen den Rennen hat sie dabei hauptsächlich per Rad zurückgelegt. Inzwischen befindet sich Carlotta in China. In Chengdu haben wir sie für ein Gespräch im „Antritt“ erreicht, in dem es um ihre Art des Radfahrens geht und darum, mit welcher Haltung sie an ihre große Reise herangeht und wie viel sie dabei vorausplant. Das Gespräch hat unter erschwerten technischen Bedingungen stattgefunden und hat darum eine etwas verminderte Tonqualität.

