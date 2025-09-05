Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Wiebke um eine besondere Radreise und mit Hedwig um ein Kinderrennen bei der Deutschlandtour.

Ausfahrt des Monats: Wiebke fährt nach dem Krebs durch Frankreich

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Wiebke, denn Wiebke ist in diesem Sommer mit ihrem Mann von Paris nach Hause ins Kinzigtal gefahren. Mit den Gravelbikes haben sie Urlaub gemacht, der gar nicht so selbstverständlich ist. Denn Wiebke hat Krebs gehabt, wurde noch im letzten Jahr operiert und ihr wurde der Magen entfernt. Während und nach der Chemotherapie hat sie der Gedanke an diese Reise motiviert. Wir sprechen mit Wiebke darüber, wie man ohne Magen lange Fahrradtouren machen kann und wie die Reise von Paris zurück ins Kinzigtal nach dem Krebs gewesen ist.

Ausfahrt des Monats: Hedwig bei der Deutschlandtour

Außerdem sprechen wir mit Hedwig aus Müschede im Sauerland. Denn gleich um die Ecke von Hedwigs Zuhause, in Arnsberg, hat vor Kurzem die Deutschlandtour Station gemacht. Dort sind nicht nur Profis um den Etappensieg gesprintet, es hat auch ein Kinderrennen stattgefunden und Hedwig ist dabei gewesen. Im Podcast erzählt sie uns von ihrem ersten Rennen und was ihr am Radfahren Spaß macht.

Christian will in die Pyrenäen

Zum Abschluss spricht Christian darüber, dass er seit einiger Zeit den Ruf der Pyrenäen hört. Er möchte dort unbedingt mal Radfahren, und praktischerweise ist Gerolf gerade dort im Urlaub gewesen. Also gibt es noch eine Runde Pyrenäen-Passion am Ende dieser Ausgabe.

