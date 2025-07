Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit einigen der Menschen, die uns unterstützen, um das erste „Antritt“-Treffen im Juni in Leipzig.

„Antritt“-Treffen bei detektor.fm

Unseren Fahrradpodcast gäbe es nicht, würden uns nicht viele Menschen über Steady oder Apple Podcasts finanziell unterstützen. Dafür sind wir sehr dankbar und haben diese Menschen für Mitte Juni nach Leipzig eingeladen. Auf dem Programm standen Kennenlernen, Radfahren, Kuchenessen, ein Live-Podcast mit Hanka Kupfernagel und ein Abend im Biergarten. Dort gab es sogar eine Gartenführung von Christian, und Gerolf ist am Sonntag mit zwei Unerschrockenen zum Rochlitzer Berg aufgebrochen — per Tandem und Tourenrad.

Für uns als „Antritt“-Team ist dieses Wochenende ein sehr besonderes gewesen, hatten wir doch die Möglichkeit, mal direkt mit einigen unserer Hörerinnen und Hörer in Kontakt zu kommen. Wir haben mal wieder gemerkt, was für freundliche und interessante Menschen das sind, die alle auf verschiedene Arten Fahrrad fahren, die aber die Leidenschaft fürs Radfahren aus verschiedenen Blickwinkeln eint. Wir haben viel Feedback mitgenommen und schon einige Ideen für weitere „Antritt“-Treffen.

Feedback beim „Antritt“-Treffen

Christian hat sich am Samstag unseres Treffens ein Aufnahmegerät geschnappt und hat mit unseren Besucherinnen und Besuchern darüber gesprochen, was Radfahren für sie bedeutet, warum sie den „Antritt“ unterstützen und was sie zur Reise nach Leipzig bewegt hat. Diese Gespräche wie auch unser persönliches Fazit könnt ihr in diesem Beitrag hören.

Wenn ihr beim nächsten „Antritt“-Treffen dabei sein wollt, gebt uns gern auf Steady oder Apple Podcasts Rückenwind. Wir freuen uns auf euch und danken allen, die uns besucht haben, für ihr Kommen.

„Antritt“ bei Steady und Apple Rückenwind geben

In unserer eigenen „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge immer schon früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

