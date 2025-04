Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit detektor.fm-Gründer Christian Bollert um die Podcastgeschichte als Etappenrennen.

Zu lange wach wegen Radio

Nachdem wir im „Antritt“ anlässlich unseres zehnten Geburtstages im März über verschiedene Fahrradmedien und die Menschen, die sie machen, gesprochen haben, drehen wir eine abschließende Schleife und sprechen darüber, wo Podcasts als Medium eigentlich herkommen und wie Christian damit in Berührung gekommen ist. Die Audio-Geschichte des „Antritt“-Moderators beginnt natürlich weit vor Podcasts, sie setzt spätestens mit dem Radiohören als Jugendlicher ein, spät in der Nacht. Übers Journalistik-Studium und das Uni-Radio führt sie relativ direkt zum Podcast-Radio detektor.fm.

Christian Bollert gründet ein Podcast-Radio

2009 hat Christian mit anderen dieses Podcast-Radio gegründet. Wir sprechen in dieser Folge darüber, in welche Entwicklung des Mediums Podcast die Geschichte von detektor.fm und des Fahrradpodcasts „Antritt“ eingebettet ist. Wo hat das mit dem Podcasten angefangen, welche technischen Entwicklungen hat es gegeben und welche Schritte haben dazu geführt, dass Podcasts heute ein so vitales Medium sind? Als Fahrradpodcast betrachten wir diese Entwicklung natürlich als Etappenrennen und sprechen über bisherige wie kommende Etappen.

Wo geht’s lang für Podcasts und den Antritt?

Wer ist am Start bei dieser Rundfahrt, wie sind die Teams aufgestellt, wer ist das Publikum und wie finanziert sich das alles? Wie kommt man auf die Idee, im Podcast ausgerechnet über Fahrräder zu sprechen, und was steht für die kommenden Tage auf dem Etappenplan? All das und mehr besprechen Christian und Gerolf in dieser Folge des „Antritt“.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

