Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Hanka Kupfernagel um Querfeldein, den Frauenradsport und ihre Karriere.

Hanka Kupfernagel und der Radsport

Hanka Kupfernagel ist eine der erfolgreichsten deutschen Radsportlerinnen. Geboren in Gera, ist sie durch ihre Großmutter und im Schulsport mit dem Radsport in Kontakt gekommen und bis heute mit ihm verbunden. Ihre Rennkarriere ist überaus erfolgreich und lang verlaufen. Vielen Menschen ist sie zuerst als viermalige (und erste) Cyclocross-Weltmeisterin im Gedächtnis, doch auch auf der Straße, auf der Bahn oder dem Mountainbike ist Kupfernagel sehr erfolgreich gewesen. Olympia-Silber hängt bei ihr neben 18 WM-Medaillen und 35 Deutschen Meisterschaften — sehr viel Gesprächsstoff für ein langes Interview im „Antritt“.

Hanka Kupfernagel beim Antritt-Treffen

Am 14.6.2025 hat uns Hanka Kupfernagel samt Weltmeisterinnenrad im Rahmen unseres ersten Antritt-Treffens besucht, zu dem wir unsere Unterstützerinnen und Unterstützer von Steady und Apple Podcasts nach Leipzig in die detektor.fm-Redaktion eingeladen haben. Wir haben dort ein ausführliches Interview mit ihr geführt und dabei nicht nur über ihre sehr vielfältige und erfolgreiche Rennkarriere gesprochen, sondern auch über ihr Aufwachsen, das Leben als Sportlerin in verschiedenen Systemen und die Entwicklung des Frauenradsports während ihrer Karriere. Im Anschluss an das Interview haben die Antritt-Supporter weitere Fragen stellen können.

