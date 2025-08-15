Play
Carbonrahmen werden in Autoklaven gebacken. Foto: CarbonTeam
Carbonrahmen werden in Autoklaven gebacken. Foto: CarbonTeam

Antritt | Christian Gemperlein über Carbonrahmenfertigung bei CarbonTeam in Portugal

Wie baut man Carbonrahmen in Portugal, Christian Gemperlein?

CarbonTeam baut in Portugal Carbonrahmen in Serie. Miteigentümer Christian Gemperlein über die Hintergründe und Kapazitäten.

Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Christian Gemperlein um die Serienfertigung von Carbonrahmen bei CarbonTeam in Portugal.

Räder für den Rennsport haben Carbonrahmen

Fahrradrahmen für den Rennsport werden aus Carbon gebaut. Der Verbundwerkstoff hat Stahl, Titan und Aluminium im Hochleistungsbereich schon vor einiger Zeit abgelöst. Zu groß sind die Vorteile des Verbunds aus Kohlefaser und Harz: geringes Gewicht, große Steifigkeit, Komfort und aerodynamische Formgebung. Kein anderer Werkstoff bietet derzeit eine so günstige Kombination wichtiger Eigenschaften. Doch die Herstellung von Carbonrahmen ist technik- und arbeitsintensiv. Deswegen findet ein Großteil der Fertigung in Asien statt, wo die Lohnkosten geringer sind und sich daher ein Großteil der Produzenten angesiedelt hat. Dementsprechend viel Know-how ist dort in Sachen Fertigung vorhanden. Carbonrahmen aus anderen Teilen der Welt gelten als Ausnahme von der Regel — auch dadurch, dass sie meist in sehr kleinen Serien entstehen.

Carbonrahmen made in Europe

Dass man auch in Europa konkurrenzfähige Carbonrahmen in Serie herstellen kann, beweist seit wenigen Jahren der Hersteller CarbonTeam. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von portugiesischen, taiwanesischen und deutschen Geschäftspartnern. Christian Gemperlein baut mit seiner Firma Bike Ahead Composites bereits Carbonrahmen in Kleinserie in Deutschland, als Teilhaber von CarbonTeam strebt er allerdings größere Stückzahlen an. In der Fertigung in Portugal arbeiten rund 200 Menschen, die Stückzahl von 25.000 Rahmen soll 2025 erreicht werden. Zu den Kunden zählen namhafte Hersteller wie Open oder Parlee.

Christian Gemperlein im Interview

Über die Fertigung von Carbonrahmen, die Gründe für die Investition in Portugal und die Ziele und Perspektiven von CarbonTeam hat Gerolf mit Christian Gemperlein auf der Eurobike 2025 gesprochen.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

In unserer eigenen „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge immer schon früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören:

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen