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32 Zoll Laufräder an einem Sour-Prototypen. Foto: Sour Bicycles
32 Zoll Laufräder an einem Sour-Prototypen. Foto: Sour Bicycles

Antritt | Christoph Süße von Sour über 32 Zoll

Wer fragt nach 32 Zoll, Christoph Süße?

Immer mehr Fahrradhersteller zeigen Mountainbikes mit Laufrädern im Format 32 Zoll. Wie entsteht der Trend und wie haltbar ist er?

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Christoph Süße von Sour Bicycles um die neue Laufradgröße 32 Zoll und die Dynamik dahinter.

Sea Otter Classic 2026: 32 Zoll ist da

Im Frühjahr schauen viele Fahrradmenschen nach Kalifornien, denn dort findet das Sea Otter Classic statt. Seit es die große Fahrradmesse Interbike in den USA nicht mehr gibt, hat sich das Fahrradfestival in den letzten Jahren zum relevanten Neuheitenschaufenster entwickelt. Das Besondere: Neben Festivalfeeling gibt es auch eine Messe, die sich auf und um den Laguna Seca Raceway in Monterey erstreckt.

Einer der großen Trends der 2026er Ausgabe ist dabei ganz klar das neue Laufradformat 32 Zoll. Sowohl Mountainbikes als auch Gravelbikes sind dort mit den großen Rädern gezeigt worden und werden in der letzten Zeit viel diskutiert. Denn einerseits verspricht das neue Format sehr gute Überrolleigenschaften im Gelände, andererseits wirft es auch Probleme auf: Wie bringt man 32 Zoll in einem Fahrradrahmen unter, welche Geometrien funktionieren, welche Komponenten gibt es überhaupt? Und vor allem: Ab welcher Körpergröße macht das alles überhaupt Sinn, ohne zu große Kompromisse einzugehen? Diese und andere Fragen werden gerade sowohl auf Herstellerseite als auch von potenziellen Kundinnen und Kunden diskutiert. Erfahrungswerte liegen dabei noch nicht in großem Umfang vor. Ein Hersteller, der sich schon ganz praktisch mit dem Thema beschäftigt hat, ist die Firma Sour Bicycles aus Dresden.

Wer treibt das Thema 32 Zoll an?

Als kleiner und flexibler Hersteller ist Sour vom Komponentenhersteller Hayes damit beauftragt worden, erste Rahmen als Prototypen zu bauen, um damit Erfahrungen zu sammeln und sie auch als Ausstellungsräder zu nutzen. Sour-Gründer und Geschäftsführer Christoph Süße ist nicht nur deswegen ein interessanter Gesprächspartner. Sondern auch, weil Christoph durch seine Branchenkontakte einen guten Einblick in die Dynamik hat, die hinter dem Trend steckt. Wie entstehen eigentlich neue Ideen wie 32 Zoll? Reagiert die Industrie damit auf Kundennachfrage oder schafft sie neue Kaufanreize mit Produkten, für die zunächst noch keine relevante Nachfrage besteht? Was braucht es, damit 32 Zoll mittelfristig ein Erfolg wird — oder könnte der Trend auch so schnell versiegen, wie er entstanden ist?

Über diese und andere Fragen sowie die Erfahrungen mit der nach Sachsen verlagerten Rahmenproduktion Sours, die wir bereits im Januar 2022 thematisiert haben, spricht Gerolf in dieser Ausgabe mit Sour-Geschäftsführer Christoph Süße.

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