Play
Mountainbiker ohne Motor. Foto: Martin Dinse
Mountainbiker ohne Motor. Foto: Martin Dinse

Antritt | Maxi Dickerhoff über die Identitätskrise des Mountainbikes

Ist das Mountainbike falsch abgebogen, Maxi Dickerhoff?

Maxi Dickerhoff liebt Mountainbikes und macht sich Sorgen. Denn Bikes ohne Motor spielen eine immer kleinere Rolle. Woran liegt’s?

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Maxi Dickerhoff ums Mountainbike und seinen möglichen Bedeutungsverlust.

Mountainbike als Innovationsmaschine

Das Mountainbike hat die Fahrradwelt mindestens einmal umgekrempelt. Was als Ausbruch von ein paar kalifornischen Hippies aus dem regulierten und konservativen Straßenradsport in Kalifornien begann, hat in den Neunzigerjahren zum Höhenflug angesetzt.

Die Stollenräder für (fast) jedes Gelände haben technische, sportliche und kulturelle Impulse gesetzt. Stabile Rahmen, starke Bremsen, schnelle und präzise Schaltungen, schlauchlose Reifen: Diese Innovationen haben jahrzehntelang auf den gesamten Fahrradmarkt ausgestrahlt. Rennräder, Reiseräder, selbst Alltagsräder und Cargo Bikes haben technisch vom Mountainbike gelernt. Ob es ohne den Einfluss des Stollenklassikers die boomende Spielart der Gravelbikes überhaupt geben würde, kann man hinterfragen.

Das vielleicht überzeugendste Argument für den Kauf eines Mountainbikes ist allerdings nicht nur dessen Technik gewesen. Vielmehr war es das Versprechen der Freiheit auf dem Trail, des direkten Naturerlebnisses, des Ausbruchs aus Konventionen und der Gemeinschaft auf dem Trail, das unzählige Menschen aufs Mountainbike gebracht hat.

Mountainbike auf dem Trail in die Nische?

Doch die Zeiten, in denen das Mountainbike maßgebliche Impulse setzt und für breite Schichten attraktiv ist, sind vorbei — zumindest, wenn man auf das unmotorisierte MTB schaut. Denn dessen Verkäufe sind in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Für 2024 gibt der Zweirad-Industrie-Verband 54 000 in Deutschland verkaufte MTB an, die 820 000 E-Mountainbikes gegenüberstehen. Das entspricht einem Anteil im einstelligen Prozentbereich. Maxi Dickerhoff hat sich (nicht nur) angesichts dieses Verhältnisses in einem Artikel gefragt: Ist das Mountainbike falsch abgebogen?

Darin stellt er unter anderem fest, dass das Mountainbike technisch immer weiter ausdifferenziert und in viele verschiedene Kategorien diversifiziert wurde. Dementsprechend ist seiner Ansicht nach die Kommunikation entsprechend technisch und zu wenig an den Motiven der Nutzenden orientiert. Immer weniger Menschen wollen Mountainbikes ohne Motor kaufen.

Maxi Dickerhoff im Gespräch

Maxi Dickerhoff ist leidenschaftlicher Mountainbiker und dem Sport seit Jahrzehnten verbunden. Als Rennfahrer, Journalist, Brand Manager und freischaffender Fotograf ist das Mountainbike eine Konstante in seinem Leben. Aktuell arbeitet Maxi unter dem Namen Inside Out Studio als professioneller Fotograf für Outdoor-, Sport- und Abenteuerproduktionen für Marken und Unternehmen. Außerdem ist er Markenbotschafter für die Schweizer E-Bike-Marke Cilo.

Über die Entwicklung des Mountainbikes, den Vergleich mit dem Gravelbike, den Einfluss des E-MTB aufs unmotorisierte Bike und neue Trends wie 32-Zoll-Bereifung und mehr spricht Gerolf in dieser Ausgabe mit Maxi Dickerhoff.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

In unserer eigenen „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge immer schon früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören:

Antritt – Der Fahrradpodcast

Werdet Teil des Antritt-Pelotons!

Unser Fahrrad-Podcast ist Teamsache und wir laden euch ein, bei uns mitzufahren. Als Mitglieder der Antritt-Gemeinschaft könnt ihr alle Episoden etwas früher hören. Außerdem haben viele Ideen, um den „Antritt“ gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln. Dafür brauchen wir euch und laden euch ein: Rollt mit uns, lasst uns gegenseitig Windschatten geben und gemeinsam die Fahrradwelt noch hörbarer und sichtbarer machen.

Jetzt mitfahren!

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen