Play
Treibstoff für den neuen Antritt. Foto: Ina Lebedjew
Treibstoff für den neuen Antritt. Foto: Ina Lebedjew

Antritt | Unser Fahrrad-Podcast ist Teamsache

Kommt ins Antritt-Peloton!

Wir laden euch ein: Vergrößert die Antritt-Gemeinschaft und lasst uns gemeinsam die Fahrradwelt noch hörbarer und sichtbarer machen.

Antritt ist Teamsache

In dieser Sonderfolge geht es um die Mitgliedschaft in der Antritt-Gemeinschaft.

Über 10 Jahre Antritt

Seit über 10 Jahren sind wir als Fahrrad-Podcast unterwegs und freuen uns über viele Menschen, die uns hören und folgen. Wir besprechen unzählige Technikthemen, sammeln vielfältigste Ausfahrten des Monats, tauchen in die Fahrradgeschichte ein und in den Radsport, in Radverkehrspolitik und -planung. Wir bilden die Fahrradwelt in all ihren Facetten ab und gehen Fahrradthemen auf den Grund. So viele Geschichten rund ums Fahrrad wollen erzählt werden. Denn Fahrräder bewegen Menschen und wir möchten, dass möglichst viele dieser Geschichten zu hören sind. Wir wissen: Fahrrad und Podcast, das funktioniert.

Antritt ist Teamsache

In Zukunft möchten wir unsere Themen weiter vertiefen und wie gewohnt als unabhängiger Fahrradpodcast für euch Programm machen. Dazu brauchen wir noch mehr Rückenwind und laden euch ein: Vergrößert die Antritt-Gemeinschaft, kommt ins Antritt-Peloton bei Apple Podcasts oder Steady. Als Mitglieder der Antritt-Gemeinschaft könnt ihr unsere Episoden früher hören, wir laden euch zu exklusiven Live-Podcasts und Antritt-Treffen ein und ihr bekommt persönliche Grüße von uns.

Starkes Team – starker Antritt

Wir sind davon überzeugt, dass wir den Antritt zusammen mit euch noch viel weiter entwickeln können. Wir sehen unzählige Geschichten aus der Fahrradwelt, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Wir denken an neue Serien im Antritt, noch mehr Live-Podcasts und vielleicht auch Antritt zum Hören und Sehen in Form von Video-Podcasts. Wir möchten euch in Zukunft noch stärker beteiligen, die Themen unserer Community einbeziehen und natürlich unsere journalistische Unabhängigkeit wahren. Dafür brauchen wir ein weiter wachsendes Peloton und laden euch ein: Rollt mit uns, lasst uns gegenseitig Windschatten geben und gemeinsam die Fahrradwelt noch hörbarer und sichtbarer machen.

So könnt ihr dabei sein

Ihr könnt schon ab 3,- Euro pro Monat Teil unserer „Antritt“-Community bei Steady werden. Dort findet ihr drei verschiedene Pakete: „Grupetto“, „Hauptfeld“ und „Ausreißergruppe“. In allen Gruppen bekommt ihr die Folgen früher als gewohnt, einmal im Jahr einen Gruß von uns und ihr könnt an unseren Live-Podcasts teilnehmen – damit gebt ihr uns ordentlich Rückenwind! Alle Infos findet ihr direkt auf der Seite: steady/antritt.

Falls ihr den „Antritt“ regelmäßig bei Apple Podcasts hört, könnt ihr die Folgen dort mit einen „Antritt-Plus-Abonnement“ auch schon etwas früher hören und an unseren Live-Podcasts teilnehmen. Den Abonnieren-Button findet ihr in eurer Apple Podcasts App.

Startet jetzt! Und sagt es gern weiter, denn es hilft wirklich!

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen