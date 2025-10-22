In dieser Sonderfolge geht es um die Mitgliedschaft in der Antritt-Gemeinschaft.

Über 10 Jahre Antritt

Seit über 10 Jahren sind wir als Fahrrad-Podcast unterwegs und freuen uns über viele Menschen, die uns hören und folgen. Wir besprechen unzählige Technikthemen, sammeln vielfältigste Ausfahrten des Monats, tauchen in die Fahrradgeschichte ein und in den Radsport, in Radverkehrspolitik und -planung. Wir bilden die Fahrradwelt in all ihren Facetten ab und gehen Fahrradthemen auf den Grund. So viele Geschichten rund ums Fahrrad wollen erzählt werden. Denn Fahrräder bewegen Menschen und wir möchten, dass möglichst viele dieser Geschichten zu hören sind. Wir wissen: Fahrrad und Podcast, das funktioniert.

Antritt ist Teamsache

In Zukunft möchten wir unsere Themen weiter vertiefen und wie gewohnt als unabhängiger Fahrradpodcast für euch Programm machen. Dazu brauchen wir noch mehr Rückenwind und laden euch ein: Vergrößert die Antritt-Gemeinschaft, kommt ins Antritt-Peloton bei Apple Podcasts oder Steady. Als Mitglieder der Antritt-Gemeinschaft könnt ihr unsere Episoden früher hören, wir laden euch zu exklusiven Live-Podcasts und Antritt-Treffen ein und ihr bekommt persönliche Grüße von uns.

Starkes Team – starker Antritt

Wir sind davon überzeugt, dass wir den Antritt zusammen mit euch noch viel weiter entwickeln können. Wir sehen unzählige Geschichten aus der Fahrradwelt, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Wir denken an neue Serien im Antritt, noch mehr Live-Podcasts und vielleicht auch Antritt zum Hören und Sehen in Form von Video-Podcasts. Wir möchten euch in Zukunft noch stärker beteiligen, die Themen unserer Community einbeziehen und natürlich unsere journalistische Unabhängigkeit wahren. Dafür brauchen wir ein weiter wachsendes Peloton und laden euch ein: Rollt mit uns, lasst uns gegenseitig Windschatten geben und gemeinsam die Fahrradwelt noch hörbarer und sichtbarer machen.

So könnt ihr dabei sein

Ihr könnt schon ab 3,- Euro pro Monat Teil unserer „Antritt“-Community bei Steady werden. Dort findet ihr drei verschiedene Pakete: „Grupetto“, „Hauptfeld“ und „Ausreißergruppe“. In allen Gruppen bekommt ihr die Folgen früher als gewohnt, einmal im Jahr einen Gruß von uns und ihr könnt an unseren Live-Podcasts teilnehmen – damit gebt ihr uns ordentlich Rückenwind! Alle Infos findet ihr direkt auf der Seite: steady/antritt.

Falls ihr den „Antritt“ regelmäßig bei Apple Podcasts hört, könnt ihr die Folgen dort mit einen „Antritt-Plus-Abonnement“ auch schon etwas früher hören und an unseren Live-Podcasts teilnehmen. Den Abonnieren-Button findet ihr in eurer Apple Podcasts App.

Startet jetzt! Und sagt es gern weiter, denn es hilft wirklich!