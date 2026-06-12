Play
Mountainbike-Pionier Charlie Cunningham und seine Frau Mountainbike-Ikone Jacquie Phelan. Foto: Gerolf Meyer
Bild: Mountainbike-Pionier Charlie Cunningham und Mountainbike-Ikone Jacquie Phelan, seine Frau. Foto: Gerolf Meyer

Antritt | Erinnerung an Charlie Cunningham

„The modern gravel bike is the old Charlie Cunningham bike“

Der Mountainbike-Pionier Charlie Cunningham ist tot. Im Gespräch von 2024 erzählt seine Frau Jacquie Phelan von seinen Rädern, den frühen Jahren des Mountainbikens und ihrem gemeinsamen Leben.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ erinnern wir an Charlie Cunningham. Der US-amerikanische Fahrradkonstrukteur ist Anfang Juni im Alter von 78 Jahren gestorben. Deshalb senden wir noch einmal ein Gespräch, das Gerolf im Sommer 2024 mit seiner Frau Jacquie Phelan geführt hat.

Erinnerung an Charlie Cunningham

In den frühen Jahren waren Mountainbikes oft noch schwere umgebaute Cruiser-Räder — sogenannte Clunker. Charlie Cunningham hat diese Idee weitergedacht: mit Aluminiumrahmen, Roller-Cam-Bremsen und Naben und Innenlagern mit Fett-Injektion. Als Konstrukteur und Fahrradbauer gehört er deshalb zu den wichtigsten Namen aus der Frühzeit des Mountainbikes. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, dass Mountainbikes nicht mehr nur umgebaute Cruiser-Räder waren, sondern als eigene Räder fürs Gelände entwickelt wurden. Viele seiner Lösungen wirken heute selbstverständlich, waren damals aber ein Schritt in eine neue Richtung.

Jacquie Phelan über Mountainbike-Geschichte

Vor zwei Jahren haben Gerolf und Christian seine Frau Jacquie Phelan im Rahmen der Eurobike 2024 getroffen. Sie ist selbst eine Pionierin unter den Mountainbike-Fahrerinnen. Gerolf ist nach der Eurobike noch einige Tage mit ihr unterwegs gewesen und hat schließlich ein längeres Gespräch mit ihr aufgenommen.

Darin erzählt Jacquie Phelan von ihren ersten Rennen, von der kleinen Szene in Marin County, aus der später eine ganze Industrie gewachsen ist, und davon, wie anders Frauen damals im Radsport behandelt worden sind. Vor allem aber spricht sie über ihren Mann Charlie Cunningham: Wie sie ihn Anfang der 1980er kennengelernt hat, was seine Räder besonders gemacht hat, warum das moderne Gravelbike für sie im Grunde das alte Charlie-Cunningham-Bike ist — und was sich nach seinem schweren Unfall 2015 verändert hat.

Gespräch im Original

Das Gespräch ist auf Englisch und wir senden es auch diesmal im Original. Auf den Nachklapp aus der damaligen Folge haben wir verzichtet. Heute steht das Interview selbst im Mittelpunkt: als Erinnerung an Charlie Cunningham, an seine Arbeit, an die frühen Jahre des Mountainbikens und an das, was Jacquie Phelan über ihr gemeinsames Leben erzählt.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

In unserer eigenen „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge immer schon früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören:

Antritt – Der Fahrradpodcast

Werdet Teil des Antritt-Pelotons!

Unser Fahrrad-Podcast ist Teamsache und wir laden euch ein, bei uns mitzufahren. Als Mitglieder der Antritt-Gemeinschaft könnt ihr alle Episoden etwas früher hören. Außerdem haben viele Ideen, um den „Antritt“ gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln. Dafür brauchen wir euch und laden euch ein: Rollt mit uns, lasst uns gegenseitig Windschatten geben und gemeinsam die Fahrradwelt noch hörbarer und sichtbarer machen.

Jetzt mitfahren!

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen