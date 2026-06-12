Antritt des Fahrrad Podcasts

Hier ist der Antritt der Fahrrad Podcast auf detektor.fm und ich bin nicht Gerolf Meyer, sondern Christian Bollert. Ganz klar kann ja nicht sein, dass Gerolf hier immer die Arbeit übernimmt. Deswegen mache ich das heute mal in dieser Episode. Und es gibt auch einen ziemlich guten Grund dafür, nämlich einen traurigen Anlass, leider. Denn die Mountainbike-Legende Charlie Cunningham ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Und gerade Gerolf hat ja eine besondere Beziehung zu den Urvätern und Müttern dieses ganz besonderen Sports. Und es hat ihn deshalb schon oft auch selbst persönlich an die Westküste der USA verschlagen. Charlie Cunningham ist ohne Frage einer der wichtigsten Namen aus der Frühzeit des Mountainbikes, denn er ist jemand gewesen, der sehr viel mitgedacht und auch mitgebaut hat an dem, was Mountainbikes heute sind und in den letzten Jahrzehnten geworden sind.

Und ganz am Anfang sind Mountainbikes ja oft noch so schwere, umgebaute Cruiserräder gewesen, sogenannte Clunker. Und Cunningham hat das weitergedacht, mit Aluminiumrahmen, mit Rollercam-Bremsen und Narben und Innenlagern mit Fettinjektionen. Mit solchen Ideen hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass aus diesen frühen Clunkern echte Geländeräder geworden sind.

Erinnerungen an Charlie Cunningham

Und vor ziemlich genau zwei Jahren haben Gerolf und ich seine Frau Jackie Phelan im Rahmen der Eurobike treffen dürfen. Und Gerolf hatte dann das große Privileg und auch die Chance, mit ihr noch Fahrrad zu fahren und sie eben für ein längeres Podcastgespräch zu gewinnen. Und Jackie ist selbst auch eine Pionierin unter den Mountainbike-Fahrerinnen.

In diesem Podcast erzählt sie von ihren ersten Rennen, von der kleinen Szene damals in Marin County, aus der ja später wirklich eine ganze Industrie gewachsen ist, und auch davon, wie anders Frauen damals im Radsport behandelt worden sind. In diesem Podcast spricht sie auch viel über ihren jetzt verstorbenen Mann Charlie Cunningham, wie sie ihn Anfang der 80er kennengelernt hat, was seine Räder so besonders gemacht hat, warum das moderne Gravelbike für sie im Grunde das alte Charlie Cunningham Bike ist und was sich nach seinem schweren Unfall 2015 verändert hat für sie und für ihn.

Ein Hinweis: Jackie Phelan erzählt all das auf Englisch, und wir veröffentlichen auch das Gespräch im Original, denn wir denken, dass dieses sehr persönliche Gespräch anlässlich des Todes der Mountainbike-Legende Charlie Cunningham ziemlich gut passt und auch in Englisch gesendet werden sollte. Als Erinnerung an einen Menschen, an einen Partner, einen Konstrukteur und an jemanden, der Fahrradgeschichte mitgeschrieben hat.

Gespräch mit Jackie Phelan

Ihr hört also diese Woche Gerolf Meyer im Gespräch mit Jackie Phelan. Wir sitzen in einer Küche in einem wunderschönen Sauerland. Wir sind vor zwei Tagen auf dem Fahrrad geflogen, haben den Zug genommen, mit den Fahrrädern gefahren, haben zwei Nächte im Wald geschlafen und jetzt bin ich hier in der Küche mit Jackie Phelan.

Hallo Jackie! Hey, da freut mich, hier zu sein. Freut mich, dich hier zu haben. Und vielleicht gibt es Leute, die dich nicht kennen. Jackie Phelan, wer bist du? Ich bin ein 68 jähriger Mountainbike-Racer, der in Europa die Single Speed Weltmeisterschaften in Alpha und Alpha macht. Ich freue mich darauf, dass ich von ein paar coolen Leuten eingeladen wurde, zur Eurobike Tradeshow zu kommen. Das habe ich also für die letzten vier Tage gemacht, Deutsch verbracht und Geschichten über die ersten Tage des Mountainbikens gemacht.

Die Anfänge des Mountainbikens

Okay, ich möchte die ersten Tage des Mountainbikens ein bisschen besser verstehen. Und ich möchte die Geschichte von Jackie Phelan und Charlie Cunningham kennenlernen, weil ich den Namen Charlie Cunningham in den letzten Tagen schon oft gehört habe. Wie und wann bist du mit dem Mountainbiken angefangen? Es hat 1978 angefangen, als mein Freund Darrell Scrawbock mit mir um San Francisco gefahren ist. Er sah mich im Verkehr fahren und dachte: Wow, was für ein Baby! Ich frage mich, warum er einen Toy Duck auf seinem großen dicken Helm trägt.

Als ich ihn getroffen habe, hat er gesagt: Hast du an Rennen gedacht? Es hat mich eine halbe Stunde gefragt, dich in der Straße zu fangen. Ich so: Rennen? Nein, ich arbeitete als Nanny in San Francisco. Er hat mich also 1980 zu meinem ersten Rennen gefahren. Wir fuhren viel herum, bevor wir mein erstes Rennen fuhren. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich habe gewonnen. Es war ein Höhepunkt, ein massiver Start, ein Höhepunkt hinter San Francisco.

Ich habe als 25-Jährige, das war 1980 oder 1981, meine Lebensrichtung dramatisch verändert, weil ich noch versuchte, Kurse zu machen, damit ich zur Medizin studieren und Arzt werden konnte. Es hat nicht funktioniert. Ich bin wirklich schlecht in der Chemie und Physik, aber sehr gut in der Biologie. Meine Lebensrichtung wurde plötzlich in das linke Feld gelegt, um Fahrrad zu fahren und auf der Straße zu rennen, weil Frauen nur in den Olympischen Straßenrennen drei Jahre lang in Los Angeles auf der Straße waren.

Ein Wendepunkt im Leben

Es klingt als wäre es eine ziemlich große Macht gewesen, wenn es dich in das linke Feld gelegt hätte, wie du gesagt hast. Welche Macht war es für dich, die dich in die Lebensrichtung geändert hat? Ist dein Publikum neben einem Seil? Ich bin in einer sehr gewalttätigen Familie gewohnt und meine Mutter hat meinen Vater in den Kopf geschossen, aber er hat ihn nicht ermordet. Und dann hat er keine Anzeige, keine legale Anzeige, also musste Mama nicht ins Gefängnis. Sie hat ihn einfach umgebracht.

Er war Psychoanalyst und sie war Ärztin. Sie waren mittelklasse Menschen, aber mit schlechten Drogengewohnheiten, weshalb Mama eine Pistole bekam und diese verrückte Sache gemacht hat. Es gibt sechs Kinder in meiner Familie, ich bin die älteste. Ich hätte wahrscheinlich erwartet, dass ich die Probleme um eine verhaftete Mutter und fünf abhängige Brüder und Schwestern hätte, wenn sie ihn hätte ermordet, weil die Polizei nichts darüber tun konnte, weil er nicht schlug.

Und in diesen Tagen war der maritale Status ein bisschen sovereign. Der Staat konnte nicht interagieren, wenn der Mann die Täter nicht beantragen konnte. Dann sagten sie: Okay, das ist wie du dein Leben leben wirst. Aber ich habe mir einfach entschieden, dass das verrückt ist und ich will nicht in dieser Familie sein. Also bin ich ins Radfahren gegangen, teilweise als einen großartigen Weg, um meinen Kopf aus diesem Verwirrung auszudrücken.

Der Weg zum Mountainbiken

Ich war nicht interessiert in der Nachhaltigkeit zu handeln. Meine Brüder und Schwestern haben viel mehr als ich von diesem Problem erlebt. Ich war 25, meine Schwester war 24, mein Bruder 23, 22 und der Jüngste war 15. Er musste die Gehirnschmerzen auf dem Wald rächen. Diese Explosion der Familie hat mich wie ein Billardball in die linke Hüfte geschossen. Ich musste sicher nicht zurückblicken, weil ich nicht so viel Kontakt mit dieser verrückten Familie hatte.

Obwohl ich Kontakt hatte, aber die Kinder hatten seit 25 Jahren Gewalt und Verletzungen, die Kinder konnten nicht so zusammenhalten, wie sie in einer gesunden Familie, um zu überleben. Was in der älteren Generation passiert war, ich hatte plötzlich eine neue Familie. Es war die Fahrradwelt, und Daryl war einer von den Leuten, der mich im Verkehr sah und gesagt hat: Hey, du solltest Rennen.

Ich sagte: Kannst du uns treffen? Er meinte: Du bist 20 Jahre älter als ich, ich glaube nicht, aber ich sagte es nicht in echten Worten. Es war einfach klar, dass ich nicht so attraktiv war. Er war ein sehr lieblicher Mensch und er war ein Freund für die restlichen Jahre. Er hat mich auf 100-Mile-Runden gefahren, große Scheiß-Runden, und ein anderer Freund, ein Mann, der einen Fahrradladen beitrat, hat mich auf meinem Fahrrad Peugeot PX10 auf den Mount Tam auf dem Dreck gefahren.

Wir sind auf den Mount Tam gegangen und dann sind wir unsere Fahrräder auf dem Berg auf den Boden gefahren, weil es nicht so schön ist, auf einem dreckigen Berg auf einem schwarzen Fahrrad zu springen. Das war wahrscheinlich mein erstes Fahrrad-Mountainbike-Rennen, und das war vor wahrscheinlich, bevor ich Daryl kennengelernt habe.

Der berühmte Mount Tam

Also Mount Tam, für unsere Zuhörer und für mich, ist der berühmte Mount Tam, der im Breezer-Logo steht. Der ist sozusagen der Mekka des Mountainbikens. Das ist dort, wo das berühmte Re Peg-Rennen auf den Bergen von Mount Tam stattfand, richtig? Ja, eigentlich ist es noch ein kleiner Bereich, ein Subsidiärbereich, sehr nah an Fairfax.

Okay, und das ist alles nördlich von San Francisco. Also hast du dich irgendwie in das Fahrradrennen eingeschüttet, wenn ich dich verstanden habe, von dem ersten Fahrradrennen, von dem ersten Mountainbiking, von dem ersten Mountainbike-Rennen. Was ist passiert? Das war auch, weil ich kein konformer Straßenfahrer war. Straßenfahrer müssen einen bestimmten Aussehen haben, sie müssen ein sauberes Outfit haben. Es ist besser, wenn du deine Beine rasierst.

Ich habe keine von diesen Boxen gecheckt. Ich hatte kein viel Geld, ich fuhr ein Fahrrad, das mir viel zu groß war, weil mein Kindheits- oder mein Teenager-Peugeot PX10 war 23 Zentimeter, was du beurteilen musst, was die Zentimeter sind, aber es war die falsche Größe. Der Fahrradstore hat mir das falsche verdammte Fahrrad verkauft, aber ich wusste es nicht.

Ich fuhr als Nationalfahrer innerhalb von zwei Monaten von meinem ersten Fahrradrennen im Januar 1981. Ich habe Angst, ich werde zurückgehen müssen, weil mein Freund Darrell mich im November 1980 auf eine Fahrt mit mir mitgebracht hat, wo ich meine Raleighirls 5 Spiele Sprite von der Stadt von New York City nach Fairfax und um und um einen sehr schweren 20-Mile-Dirt-Loop, genannt den Appetit-Seminar, welcher so genannt wird, weil man einen Appetit für das jährliche Dankeschön Abendessen hat.

Das ist ein amerikanisches Ritual. Und dann fuhr ich wieder nach Hause. Das war ein großer 75-Mile-Tag. Es hat die Aufmerksamkeit aller Bergbiker in Marin erzielt, weil ich und Darrell die einzigen Ausländer auf dem Rennen waren und wir waren auch die einzigen, die Helme an hatten und wir waren die einzigen, die mit schwarzen Rädern und dem falschen Fahrrad waren.

Also zurück in die Olympischen Spiele zu sein, zu alt, um trainierbar zu sein und du weißt, schwarze Beine und all das Zeug und eine Art Einstellung, warum ich fahre. Ich fahre für Freude. Es war kein Job und viele der Mädchen, die viel jünger waren, die waren einfach sterben, um in die Olympischen Spiele zu kommen und wollten fast alles tun, was, wenn sie es geschafft haben.

Und das war etwas anderes, was ich absolut nicht interessiert hatte. Also am Ende der Saison 1981 ging ich zu den Nationalchampionships, verlor in der Straßenreise und beschloss, dass Mountainbiken meine Zukunft sein sollte. Es war in diesem Sommer, als ich mit Gary Fisher mitgegangen war. Er erinnerte sich dass ich im Frühjahr 1981 mit dem Motorrad.

[Musik: Defiance, Ohio – Bikes and Bridges]