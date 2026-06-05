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Chris auf dem Tuscany Trail. Foto: Chris Pfeiffer
Bild: Chris Pfeiffer | privat

Antritt | Mit Chris auf dem Tuscany Trail

Wie schön ist der Tuscany Trail, Chris Pfeiffer?

Der Tuscany Trail führt über malerische Straßen und Trails in der Toskana. Jedes Jahr stehen tausende Radfahrende am Start, Chris hat sich 2026 eingereiht.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Chris Pfeiffer um seine Teilnahme beim Bikepacking-Event Tuscany Trail.

Bikepacking in der Toskana

Mit leichtem Gepäck tagelang abseits großer Straßen unterwegs sein: Bikepacking hat für viele Menschen einen ganz besondern Reiz. Denn reduziert aufs Wesentliche kann man sich wunderbar aus dem gewohnten Alltag ausloggen, oft wird unterwegs gezeltet oder in einfachen Unterkünften campiert. Dank Satellitennavigation lassen sich unbekannte Länder und Regionen relativ einfach erschließen. Entsprechende Routen lassen sich entweder selbst zusammenstellen, man kann in vielen Gegenden aber auch auf fertige Tracks zurückgreifen oder gleich an einem Event teilnehmen. Eines der bekanntesten und — laut Selbstbeschreibung — größten Bikepacking-Events ist der Tuscany Trail. Dabei geht es auf 445 km über malerische Straßen und Trails mit Abschnitten auf den berühmten „Strade Bianche“, den weißen Schotterstraßen der Toskana.

Chris unterwegs beim Tuscany Trail

Chris Pfeiffer hat sich 2026 auf den Weg gemacht und im Mai am Tuscany Trail teilgenommen. In dieser Ausgabe spricht Gerolf mit Chris über seine Vorbereitung, den Reiz Italiens als Reiseland, seine Erlebnisse unterwegs, die Aufbereitung des Erlebten für Social Media und wie das die Erfahrung vor Ort verändert.

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