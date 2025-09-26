Play
Unterwegs auf einem Schneefeld in den Cascades
Bild: Jan Heine

Antritt | Jan Heine über Reifenproduktion und Zölle

Wie produzierst du deine eigenen Reifen, Jan Heine?

Jan Heine stellt mit René Herse Cycles eigene Reifen her. Worauf kommt es an und welche Auswirkungen hat die US-Zollpolitik auf seine Marke?

Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Jan Heine um die Reifen, die er unter der Marke René Herse Cycles herstellt und vertreibt.

Jan Heine baut Fahrradreifen mit René Herse Cycles

Die Fahrradwelt lebt von ihren Spezialisten. Einer von ihnen ist Jan Heine, Herausgeber und Gründer des Magazins Bicycle Quarterly und der Komponentenmarke René Herse Cycles. Er ist in Seattle in den USA zuhause und hat sich vor einiger Zeit in multifunktionale und elegante Langstreckenfahrräder verliebt. Doch diese Leidenschaft ist nicht nur Hobby, sondern Grundlage und Antrieb für Magazin und Marke.

René Herse Cycles stellt viele verschiedene Komponenten für solche Fahrräder her. Besonders bekannt ist die Marke für ihr Reifenportfolio. Aus drei Laufradgrößen, drei Profilen, vier Karkassentypen und noch mehr Reifenbreiten ergibt sich ein breites Angebot. Doch wie kommt man auf die Idee, eigene Reifen zu produzieren, und wie setzt man dieses Vorhaben in die Tat um? Welche Anforderungen hat Jan Heine an seine Produkte und wie entwickelt man sie, wenn man keine eigene Reifenfabrik ergänzt? Und wie agiert man als kleine Marke aus den USA in Zeiten gestiegener Zölle? Um diese Fragen und um aktuelle Reifen-Trends im Gravelbike-Bereich geht es in diesem Gespräch.

Fastest Known Time beim Oregon Cascades Volcanic Arc

Außerdem geht es in dieser Ausgabe des „Antritts“ um Jan Heines „Fastest Known Time“ auf dem Oregon Cascades Volcanic Arc — also der schnellsten bekannten Zeit auf einer Abenteuerroute durch die Cascades im Nordwesten der USA.

In den Moderationen verweist Gerolf auf weitere Gespräche mit Jan Heine: Jan Heine über Randonneure und Frontgepäck sowie Randonneure bei Paris-Brest-Paris.

„Antritt“ bei Steady und Apple Rückenwind geben

In unserer eigenen „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge immer schon früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören:

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen