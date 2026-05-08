Play
Jule Borths in Italien. Foto: Arkadij Blinow
Bild: Jule Borths in Italien | Arkadij Blinow

Antritt | Jule Borths über Kunst mit Fahrrädern und ihre Italienreise

Warum machst du Kunst mit Fahrrädern, Jule Borths?

Jule Borths macht Kunst mit Fahrrädern. Was bedeutet das, was treibt sie an und warum fährt sie dafür nach Italien?

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Jule Borths von idrawonbikes um Kunst, das Fahrrad und eine Italienreise.

Jule Borths macht Kunst mit Fahrrädern

Fahrräder und die Erlebnisse, die sie ermöglichen, haben für viele Menschen eine große Bedeutung. Da scheint es nur folgerichtig, dass Fahrräder auch immer wieder in der Kunst thematisiert werden. Jule Borths ist Künstlerin und beschäftigt sich auf gleich mehrere Arten mit dem Fahrrad. Sie entwirft und erstellt Sticker, Drucke, Socken und Zeichnungen, die sie unter dem Label idrawonbikes anbietet. Für Fahrrad- und Komponentenhersteller gestaltet sie z. B. auf Messen und Events einzelne Fahrradrahmen oder Komponenten, indem sie sie bemalt. Außerdem ist sie freischaffende Künstlerin und nutzt in diesem Kontext immer wieder auch das Fahrrad als Werkzeug, um an die Orte zu gelangen, an denen sie Kunst macht.

Italienreise auf dem „Desire Path“

Mit ihrem Partner Arkadij Blinow bildet Jule Borths das Kunst-Duo „Athletics of Desire“. Gemeinsam sind sie zu einer künstlerischen Forschungsreise nach Italien aufgebrochen: natürlich mit dem Fahrrad. Sie nennen diese Reise „Desire Path through Italy — Part II“, denn es ist die Fortsetzung einer Reise aus dem Jahr 2024. Dabei werden sie ihre Eindrücke aus Süditalien künstlerisch verarbeiten und darüber in ihrem Podcast Desire Path berichten.

Über die Frage nach dem Zusammenhang von Kunst und Fahrrad, die Gestaltung von Fahrradrahmen und was eine künstlerische Forschungsreise eigentlich ist, spricht Gerolf in dieser Ausgabe mit Jule Borths.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

In unserer eigenen „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge immer schon früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören:

Antritt – Der Fahrradpodcast

Werdet Teil des Antritt-Pelotons!

Unser Fahrrad-Podcast ist Teamsache und wir laden euch ein, bei uns mitzufahren. Als Mitglieder der Antritt-Gemeinschaft könnt ihr alle Episoden etwas früher hören. Außerdem haben viele Ideen, um den „Antritt“ gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln. Dafür brauchen wir euch und laden euch ein: Rollt mit uns, lasst uns gegenseitig Windschatten geben und gemeinsam die Fahrradwelt noch hörbarer und sichtbarer machen.

Jetzt mitfahren!

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen