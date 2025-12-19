In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit unseren Unterstützenden um ihre Themen in „Bei Anruf Antritt“.

Benni will mit Familie und Rad Bahn fahren

Benni aus Fürth macht mit seiner vierköpfigen Familie gern Radurlaub, wir haben im August 2023 mit ihm über eine dieser Reisen gesprochen. Aufgrund des Alters der Kinder gehören Anhänger und Tandem zum üblichen Reise-Set-up der Familie. Doch damit ist die Fahrt im Fernverkehr der Deutschen Bahn für die Familie sehr schwierig oder gar unmöglich, weiter entfernte Ziele können sie so nicht erreichen. Ob sie stattdessen zum Auto greifen und was ihnen helfen würde, darüber haben wir mit Benni gesprochen.

Almuth fährt Familienlastenrad auf dem Land

Almuth wohnt mit ihrer sechsköpfigen Familie in der Wetterau. Ein Lastenrad mit Motorunterstützung übernimmt für die Familie wichtige Aufgaben und wird täglich genutzt. Als Reaktion auf unsere Folge zum Traumlastenrad mit variabler Unterstützung hat sich Almuth gefragt, warum die Unterstützungsbegrenzungen für E-Bikes bzw. Pedelecs eigentlich bei 25 und 45 km/h liegen — und damit jeweils 5 km/h unter üblichen Höchstgeschwindigkeiten. Über unangenehme Überholsituationen und das Leben mit Fahrrad und Familie auf dem Land haben wir mit Almuth gesprochen.

Julian will die Verkehrs- und Wohnungswende

Julian kommt aus Freiburg und ist dort an einer Initiative beteiligt, die Verkehrs- und Wohnungswende kombinieren will. Das Hausprojekt Velohaven möchte ein Mehrfamilienhaus errichten, das „bezahlbar, sozial, ökologisch, gesund und flächeneffizient“ ist, wie Julian uns geschrieben hat. Wie die Initiative diese Herausforderung bewältigen will, wer dazu gehört und welche Rolle das Fahrrad und Freiburg bei diesem Projekt spielen, darüber haben wir mit Julian gesprochen.

Andreas ist leidenschaftlicher Mountainbiker

Andreas aus Nürnberg ist leidenschaftlicher und langjähriger Mountainbiker. Er hat den Boom des Sports erlebt und findet, Mountainbikes seien noch nie besser als heute gewesen. Trotzdem fühlt er sich durch Industrie und Medien immer weniger angesprochen. Das aktuell vermittelte Bild des Mountainbikens passt für Andreas nicht zu seinem Verständnis des Sports. Wir sprechen mit ihm über mögliche Parallelen zum Gravelbike, die Vor- und Nachteile des Fahrens in der Nische und über das, was viele Menschen immer wieder aufs Geländerad steigen lässt.

