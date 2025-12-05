In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Jörg um das Lastenrad seiner Träume.

Das Rad meiner Träume

In loser Folge sprechen wir im Antritt über Traumräder. Die Serie dazu heißt „Das Rad meiner Träume“. Sie beschäftigt sich mit den Rädern, die uns ins Schwärmen kommen lassen. Das können Fahrräder sein, die es mal gegeben hat, solche, die wir heute besitzen oder Fahrräder, die es noch nicht gibt, die wir uns aber vorstellen. Im „Rad meiner Träume“ geht’s um die Maschinen, die uns inspirieren.

Jörgs Lastenrad der Träume

Jörg besitzt neun Fahrräder, doch das Wichtigste fehlt noch: sein ideales Pendelrad. Jörg würde gern sein Auto ersetzen, er besitzt schon ein Lastenrad. Doch auf seiner Pendelstrecke ist ihm das eigentlich zu langsam. Sein Lastenrad ist ein Pedelec bzw. E-Bike, dessen Motor nur bis 25 km/h unterstützt. S-Pedelecs hingegen unterstützen bis 45 km/h, man kann damit besser über Land fahren oder im Straßenverkehr mitschwimmen. Das Problem: Mit S-Pedelecs darf man nicht auf Radwegen fahren, sie unterliegen strengeren Vorschriften.

Jörgs Idee: Ein mit einem Handgriff vom Pedelec zum S-Pedelec umrüstbares Lastenrad, das im „langsamen“ Modus legal auf Radwegen rollen kann, auf Überlandfahrten aber schneller unterwegs ist. Wie könnte ein solches Rad im Alltag funktionieren?

Über die Vorteile eines solchen adaptiven Lastenrades, die technische Umsetzung und die Frage der (Über-)Regulierung und mehr spricht Gerolf in diesem Gespräch mit Jörg.

Wenn ihr auch von einem Rad träumt, schreibt uns gern eine Mail an antritt@detektor.fm. Vielleicht können wir dann schon bald darüber sprechen.

