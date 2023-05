Antritt | Lieblingsfahrradbücher und Hungerast bei Fritzlar

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Maiausgabe 2023:

Klingeln bei Klötzer: Unsere Lieblingsfahrradbücher

Anlässlich der Leipziger Buchmesse 2023 haben wir uns mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tour Magazin am detektor.fm-Stand in der Glashalle der Neuen Messe Leipzig getroffen, um über unsere Lieblingsfahrradbücher zu sprechen: Jens Klötzer redet über „Das Kleingedruckte beim Radfahren. Physikalische Hintergründe Ihres Radsportalltags“ von Peter Appeltauer, Christian Bollerts Lieblingsfahrradbuch ist „Lötzsch. Der lange Weg eines Jahrhunderttalents“ von Philipp Köster und Gerolf Meyer schwärmt für „Fat Tire Flyer. Repack and the Birth of Mountain Biking“ von Charlie Kelly.

Klingeln bei Klötzer: Unsere Lieblingsfahrradbücher 29:06

Ausfahrt des Monats: Hungerast bei Fritzlar

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Ingo aus Kassel, der sich mit wenig Nahrung im Magen auf den Weg nach Fritzlar gemacht hat. Dort hat er vergessen zu essen, der Hungerast hat zugeschlagen und dann war da dieser Apfelbaum …

Ausfahrt des Monats: Hungerast bei Fritzlar 13:55

Regelmäßig bei Steady und Apple unterstützen

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der Antritt-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: