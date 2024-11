Im „Antritt“ bei detektor.fm geht’s dieses Mal um Olaf Hilgers. Der Randonneur aus Altenbach bei Leipzig organisiert Langstreckenfahrten.

Olaf Hilgers fängt Feuer

Randonneure sind besondere Menschen. Sie fahren lange Strecken mit dem Rad, durch Sonne und Regen, Dunkelheit und Sturm. Sie machen das freiwillig, ohne Zeitmessung und haben auch noch Spaß dabei. Olaf Hilgers hat 1999 in einem Tour-Artikel von dieser besonderen Art des Radfahrens erfahren und ist sehr schnell auf den Geschmack gekommen. 2003 ist er erfolgreich bei Paris-Brest-Paris angetreten. Offensichtlich hatte er damals noch nicht genug.

Brevet-Veranstalter Olaf Hilgers

Denn 2004 ist Olaf zum Brevet-Veranstalter geworden — so heißen die traditionellen Langstreckenfahrten über 200, 300, 400, 600 km und noch weiter. In Westsachsen kann man seitdem in Bennewitz starten, dort beginnen Olafs Brevets. Veranstalter wie Olaf gibt es an vielen Orten in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern.

Warum fährt man Brevets?

Für Außenstehende ist das Langstreckenfahren oft etwas unverständlich. Die Streckenlängen klingen einschüchternd, zu gewinnen gibt es nichts. Zumindest nichts Physisches: Im Gespräch mit Olaf wird deutlich, dass es dabei um etwas ganz anderes als Zeitmessung und Höchstleistung geht. Dafür hat Olaf Gerolf in seine Küche in Altenbach eingeladen und seine Sicht aufs Langstreckenfahren geschildert.

