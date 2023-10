Antritt | Shimano ruft Kurbeln zurück, Nicole fährt Paris-Brest-Paris 2023

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Oktoberausgabe 2023:

Klingeln bei Klötzer: Shimano ruft Kurbeln zurück

Im September hat der Komponentenhersteller Shimano einen großen Rückruf für bestimmte Rennradkurbeln veröffentlicht: Zwischen dem 1. Juni 2012 und dem 30. Juni 2019 produzierte Kurbeln der Serien Dura-Ace und Ultegra können brechen. Die amerikanische CPSC (Consumer Product Safety Commission) berichtet von über 4500 defekten Kurbeln — allein in den USA. Bisher waren einige solcher Fälle bekannt und unter anderem unter dem Hashtag #thanksshimano bei Instagram publiziert. Dass Shimano die Probleme eingesteht, ist neu.

Wir sprechen mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tour-Magazin darüber, wie die Kurbeln versagen können, warum das passiert und was der Rückruf für Shimano bedeuten könnte.

Antritt | Mit Jens Klötzer über den Shimano-Rückruf 26:40 Download

Paris-Brest-Paris 2023 war für Nicole ein Fest

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Nicole aus Heidelberg, die in diesem Sommer bei Paris-Brest-Paris angetreten ist. Die Langstreckenfahrt über mehr als 1200 km findet alle vier Jahre statt, dort treffen sich Fahrradfahrerinnen und -fahrer aus vielen Ländern und feiern gemeinsam eine Art Langstreckengottesdienst. Nicole hat sich schon 2019 auf Paris-Brest-Paris vorbereitet, wir haben dazu mehrere Gespräche mit ihr geführt (Antritt März und Juni 2019, September 2019). Letztendlich ist sie damals nicht angetreten, hat das aber in diesem Jahr nachgeholt und offenbar eine sehr gute Zeit auf dem Rad gehabt.

Antritt | Ausfahrt des Monats mit Nicole bei paris brest paris 23 31:05 Download

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: