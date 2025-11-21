Play
Markus Straussner ist Tante Mäkki. Foto: privat
Bild: Foto: privat

Antritt | Tante Mäkki und die Liebe zum Rahmenbau

Wie bringst du Rahmenbauliebe auf Instagram, Tante Mäkki?

Markus Straussner baut Stahlrahmen unter dem Label „Tante Mäkki“. Wir sprechen über seine Liebe zum Stahl und die Zukunft seiner Marke.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Markus Straussner um seine Liebe zum Stahlrahmenbau und die Marke „Tante Mäkki“.

Tante Mäkki liebt Stahlrahmen

Markus Straussner ist Tante Mäkki, bzw. so heißt seine Marke. Er ist Zweiradmechanikermeister, hat mal Politikwissenschaften studiert, doch eigentlich schlägt sein Herz für klassische Stahlrahmen, die er am liebsten selbst baut. Bisher macht er das als Hobby und bringt den Stahlrahmenbau Auszubildenden an der Bundesfachschule für das Zweiradmechanikerhandwerk in Frankfurt bei. Aber Markus spielt mit dem Gedanken, ob er Tante Mäkki professioneller betreiben sollte, vielleicht ja als hauptberuflicher Rahmenbauer.

Tante Mäkki auf Instagram

Auf Instagram hat er mit Tante Mäkki schon großen Erfolg. Denn dort erklärt Markus in Reels und Storys, wie ein Stahlrahmen entsteht. Offensichtlich interessiert das viele Menschen. Doch was fasziniert Markus so an Stahlrahmen und wie hat seine Liebe dazu überhaupt begonnen? Welche Vorbilder hat er und was würde es bedeuten, seine Marke zu professionalisieren? Über diese und andere Fragen spricht Markus Straussner in dieser Ausgabe von „Antritt“ mit Gerolf.

