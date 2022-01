Antritt | Verschleiß am Rad vorbeugen, Mit dem Rad zur Booster-Impfung

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Januarausgabe 2021:

Klingeln bei Klötzer: Verschleiß am Rad und wie man ihn begrenzt

An jedem Fahrrad tritt Verschleiß auf, daran lässt sich im Grunde nichts ändern. Doch durch richtige Pflege und Ersatz zur richtigen Zeit lassen sich Funktion und Kosten durchaus positiv beeinflussen. So lässt sich nicht nur Geld und Abfall sparen, in Zeiten von Lieferproblemen kann man mit der richtigen Strategie vielleicht auch länger fahren, weil Ersatzteile manchmal schlicht nicht zu bekommen sind. Wir fragen unseren Technikexperten Jens Klötzer vom TOUR-Magazin, wie Verschleiß am Antrieb, an den Bremsen und den Reifen entsteht und wie man ihn im Zaum hält.

Ausfahrt des Monats: Durch den Nebel ins Impfzentrum

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Björn aus Greven im Münsterland, der durch den winterlichen Nebel zum Impfzentrum gefahren ist, um sich seine Booster-Impfung abzuholen. Wir sprechen darüber, wie sich die Nebelfahrt angefühlt hat, wie schnell es mit dem Impfen ging und was auf der Rückfahrt anders gewesen ist.

