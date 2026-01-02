In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Stanley Baldauf darum, wie man einen Antritt produziert.

Audio Producer Stanley Baldauf

Ein Antritt entsteht im Studio, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Christian und Gerolf sprechen dort Moderationen ein und führen Interviews. Wenn diese Aufnahmen gemacht sind, ist der Antritt aber noch längst nicht fertig. Ein Team aus Audio Producern – wir nennen sie das „A-Team“ – bereitet alle Aufnahmen und Dateien so auf und arrangiert sie, dass ein gut hörbarer Podcast daraus entsteht. Stanley Baldauf ist einer der Audio Producer bei detektor.fm und spricht in dieser Ausgabe darüber, wie er mit den Rohufnahmen aus dem Studio arbeitet und welche Schritte er geht, damit daraus ein Podcast entsteht. Außerdem geht es um Stans Bezug zum Radfahren und seine große Leidenschaft.

Bonus: Fatbike-Geschichten aus dem Erzgebirge

Bevor wir ins neue Jahr starten, hören wir in dieser Ausgabe ins Archiv. Im März 2015 ist dieser Podcast mit einer Fatbike-Reportage gestartet. Außerdem wurde irgendwo hinter einer erzgebirgischen Schneewehe die Frage geklärt, wer wann und wo das Fatbike eigentlich erfunden hat. Diese Aufnahme ist noch nie in diesem Podcast zu hören gewesen, wir haben sie erstmals dieser Ausgabe angehangen.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

In unserer eigenen „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge immer schon früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: