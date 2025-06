Unser reichweitenstärkster Podcast

Mit bis zu 600.000 Abrufen im Monat hat „Was läuft heute?“ offensichtlich einen Nerv getroffen und ist einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland insgesamt. Zwar war die Idee vor fünf Jahren eine andere, wie Christian Bollert berichtet. Aber interessanterweise hat der Podcast sein Publikum dann trotzdem gefunden.

„serendipity“-Podcast — jetzt mit neuem Konzept

Unser Streaming-Format ist der Podcast des glücklichen Zufalls, denn wir zeigen euch, wonach ihr vielleicht nicht gesucht hättet. „Was läuft heute?“ ist dabei von jetzt an noch konsequenter, denn künftig gibt es jeden Tag genau einen Tipp. Der Grund: Wir wollen uns in der Redaktion mehr Zeit nehmen für gute Inhalte und extra viele Infos — zum Beispiel zu Regie, Cast, Soundtrack, Preisen und spannenden Geschichten rund um den Tipp.

Neue Staffel „Ach, Mensch!“ zu KI

Unsere Geschichten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind wieder da! In dieser Staffel geht es um künstliche Intelligenz, also die Art, wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Perspektiven: Wie verändert KI den Gerichtsprozess? Kann der Einsatz von KI in der Medizin Leben retten? Und wie lassen sich soziale Netzwerke regulieren? Das alles hört ihr jeden zweiten Mittwoch überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie immer entsteht diese Produktion in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.

Über all das und noch viel mehr sprechen Christian Bollert und Ina Lebedjew in dieser Ausgabe von „detektor.fm destilliert“, so geht es unter anderem um das Finale unseres Storytelling-Formats „Teurer Fahren“ und um eine exklusive Radtour mit dem Team des besten Fahrradpodcasts der Welt.

(00:00:09) Intro und Begrüßung Ina Lebedjew

(00:00:42) „Was läuft heute?“ 25 Millionen Aufrufe und neues Konzept

(00:08:11) Neue Staffel „Ach, Mensch!“ über künstliche Intelligenz

(00:09:55) Finale „Teurer Fahren“

(00:11:28) Ausblick auf Antritt — Ausfahrt mit Live-Podcast

(00:23:36) Verabschiedung