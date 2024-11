15 Jahre detektor.fm

Das Podcast-Radio detektor.fm gibt es jetzt schon seit 15 Jahren. Christian Bollert und Gregor Schenk sind von Anfang an dabei, Christian als Mit-Gründer und Geschäftsführer, Gregor als Musikchef. In dieser Folge erzählen die beiden, wie alles begonnen hat. Denn 2009 startet detektor.fm als Online-Radio mit einer klaren Idee: journalistische Inhalte mit moderner, handverlesener Popmusik kombinieren. In den 15 Jahren erleben die Macherinnen und Macher viele weltpolitische Ereignisse: Finanzkrise, Euro-Krise oder die erste Präsidentschaft von Donald Trump. Damals bereitet Gregor eine Playlist mit Weltuntergangs-Songs vor, könnte man diese Woche fast wieder rausholen …

Christian und Gregor blicken vor allem auf zahlreiche schöne Momente in 15 Jahren detektor.fm zurück: den Wandel vom Online-Radio zum Podcast-Radio, viele neue Menschen und Projekte sowie zahlreiche Auszeichnungen: dreimal Deutscher Radiopreis, Ernst-Schneider-Preis, Grimme Online Award und viele mehr.

Als wir den ersten Preis gewonnen haben, waren wir richtig aus dem Häuschen. Ich weiß noch, wie wir im Hotel in Bremen über den Flur gerobbt sind, so als Raupe und irgendwas dazu gesungen haben. Gregor Schenk, Popfilter-Host und detektor.fm-Musikchef

Große Geburtstagsparty

15 Jahre detektor.fm ist für uns Anlass zu feiern. Das machen wir gemeinsam mit allen von euch, die Lust und Zeit haben, am 28. November 2024 in Leipzig im UT Connewitz, selbstverständlich mit Podcasts und Musik.

Wir sind dafür verabredet mit Ulf Buermeyer von der „Lage der Nation“. Wir sprechen mit ihm über das Erfolgsgeheimnis der „Lage der Nation“ und die wirtschaftliche Entwicklung des Podcasts. Denn rund um die „Lage der Nation“ ist in den letzten acht Jahren ein Podcast-Universum mit Community, Werbekunden und einem eigenen Hosting-Dienst entstanden.

Außerdem freuen wir uns auf zwei unserer Lieblingsbands. Mit Oum Shatt erwartet euch ein wilder Stil-Mix aus amerikanischen Surf und griechischer Rembetika. Meagre Martin lässt sich kurz und knapp als Dream-Pop à la Fleetwood Mac bezeichnen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und in der Nähe seid, kommt doch gern am 28.11. im UT Connewitz vorbei. Los geht’s um 19 Uhr. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal hier.

Für diese Folge unseres Hauspodcasts „destilliert“ sprechen Christian Bollert mit Gregor Schenk darüber, was das Podcast-Radio detektor.fm ausmacht, was in den letzten 15 Jahren so passiert ist und eine Raupe in einem Bremer Hotelflur.

(00:00:09) Begrüßung

(00:00:35) Dienstälteste

(00:01:52) 15 Jahre detektor.fm

(00:04:11) Preise über die Jahre

(00:05:17) Geburtstagsfeier am 28. November

(00:06:21) Mit Live Podcast

(00:07:34) Und Live Musik

(00:10:36) Gregor über die Arbeit in der Musikredaktion

(00:12:03) Kate Nash: Takeover im Popfilter

(00:13:56) Martin Kohlstedt zu Gast im Popfilter

(00:16:16) Storytelling-Podcast: Deutschland ein Halbes Leben

(00:19:51) Ankündigung und Ausblick

(00:21:04) Verabschiedung