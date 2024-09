Podcasts und Radio vereint

Es beginnt mit einer Handvoll Freunden, die sich 2009 zusammentun und tollkühn behaupten: Radio, das muss doch irgendwie besser gehen. Mit anspruchsvollen Inhalten und guter Musik. Mit Hirn, Herz und Leidenschaft. Fast forward ins Jahr 2024: Es geht! Herausfordernd ist es bisweilen, aber alles andere wäre ja auch langweilig. Aus dem reinen Onlineradio der Anfangstage ist über die Jahre das Podcast-Radio detektor.fm geworden. Zwei Audiowelten vereint in einer.

Auch im 15. detektor.fm-Jahr können wir auf einige Meilensteine zurückblicken. Wir haben: Den Deutschen Podcastpreis für Teurer Wohnen bekommen, die Formate Nach der Kohle und Geschichten aus der Mathematik gelauncht, Jubiläen im Spektrum-Podcast und brand eins Podcast gefeiert, neue Staffeln von In guter Verfassung und Flopcast gestartet, live von der Leipziger Buchmesse gesendet, im Popfilter neue Musik entdeckt, die detektor.fm-Apps für Apple und Android rundumerneuert. Und ohne zu viel zu verraten: zwei große Projekte haben wir dieses Jahr noch im Köcher.

15 Jahre Podcast-Radio detektor.fm – das muss gefeiert werden. Und Geburtstag feiert man natürlich mit Lieblingsmusik. Deswegen haben wir zwei Bands eingeladen, die euch und uns in der Rotation von detektor.fm regelmäßig den Tag versüßen: Oum Shatt und Meagre Martin. Einen Live-Podcast wird es auch geben. Kommt vorbei, es wird ein Fest!

15 Jahre detektor.fm – die Show

Termin: 28.11.2024 , Beginn 19:00 Uhr

, Beginn 19:00 Uhr Ort: UT Connewitz, Leipzig

Programm: Live-Podcast Meagre Martin Oum Shatt

Tickets: 22€ (+ VVK-Gebühren) bei TixforGigs

Oum Shatt

„Eigentlich sind wir eine ziemlich planlose Band“, sagt Sänger und Songschreiber Jonas Poppe 2017 im detektor.fm-Interview. „Mies organisiert“, ergänzt Schlagzeuger Chris Imler. „Ein Glück“, sagen wir, denn genau diese Planlosigkeit führt dazu, dass Oum Shatt vieles dem Zufall überlassen und dabei ein einzigartiger Sound entsteht. Auf ihrem vielgelobten Debütalbum führt die Berliner Band 2016 amerikanischen Surf mit griechischer Rembetika-Musik, No Wave und orientalischen Einflüssen zusammen. Radioeins und taz finden auf diesem Album ihren Song des Jahres, auch bei der BBC und auf dem SXSW-Festival jubelt man.

Auf dem im Januar erschienenen zweiten Album „OPT OUT“ geht der wilde Ritt weiter: Psychedelische Sounds und hypnotisch-tanzbare Grooves, die wie gemacht sind für das Ambiente des UT Connewitz. Wir freuen uns auf Oum Shatt beim detektor.fm-Geburtstag und summen derweil mantraartig: Power to the women of the morning shift!

Meagre Martin

Letztes Jahr im Frühling, da blitzt im Dickicht unseres Redaktionspostfachs ein kleines Gitarrenpop-Juwel auf. Der Absender ist das geschmackssichere Label Mansions and Millions, der Betreff lautet „neues Signing: Meagre Martin“. Drei US-Amerikaner*innen based in Berlin, musikalische Koordinaten: Dream Pop, Americana, Fleetwood Mac, Mac DeMarco. Gleich die erste Single „All My Thoughts“ geht ins Ohr und in unsere Rotation, wenig später gefolgt vom Debütalbum „Gut Punch“, auf dem sich lauter unaufgeregte Indiepop-Hymnen tummeln.

Die Musikauskenner-Blogs pfeifen es von den Dächern: Diese Band ist „ready to make a real splash“. Umso mehr freuen wir uns, dass Meagre Martin nach Support-Shows für alt-J in den USA und nach Festival-Auftritten bei SXSW, Immergut, Reeperbahn und Pitchfork London nun beim detektor.fm-Geburtstag in Leipzig spielen. „In all my thoughts I listen for you“, tönt es aus dem Radio und wir schwofen schon mal beseelt über die Redaktionsflure.

Live-Podcast

Eröffnet wird der Abend von einem Live-Podcast. Infos zu Themen und Gästen folgen.