Fit for news – Der Podcast | Meinung

Wie erfahre ich, was wirklich los ist in der Welt? Kann man allen Medien vertrauen? Sind Informationen bei Social Media meistens Fake News – oder vielleicht auch mal verlässlich? Sind TikTok und X gute Quellen? Und was bringen mir eigentlich die KI-Tools, wenn ich mich informieren will? Diese Fragen und mehr besprechen wir in „Fit for news – Der Podcast“. Wir erklären einfach, wie ihr zuverlässige Nachrichten erkennen und richtig nutzen könnt. Und wie ihr Desinformation durchschaut.

„Fit for news – Der Podcast“ ist ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus- und Kommunikationsforschung und dem Podcast-Radio detektor.fm.

Bei Feedback oder Fragen zum Podcast schreibt uns gerne an: podcast@fitfornews.de