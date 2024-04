Fit for news – Der Podcast | Suchmaschinen

Suchmaschinen können uns in die Irre führen

Im Dezember 2023 zeigte ein Bericht in der Fachzeitschrift „Nature“, dass die Nutzung einer Suchmaschinen auch in die Irre führen kann. Es ging um ein simples Experiment: Testpersonen sollten eine Falschmeldung mit Google überprüfen. Doch nach ihrer Google-Recherche glaubten viele Testpersonen der Falschmeldung noch mehr, weil diese in der Trefferliste angezeigt wurde.

Führt Google uns in die Irre und verbreitet Fake News? Das nicht. Aber Google kann auch unsinnige Meldungen liefern, wenn wir genau danach fragen. Will man Fakten prüfen, dann muss man wissen, wie man mit der Suchmaschine richtig umgeht.

Die richtigen Fragen stellen

Ein Beispiel dazu: Über das Thema Ernährung und Abnehm-Tipps gibt es besonders viel Werbung und unglaubwürdige Artikel im Netz. Vor einer Weile machte zum Beispiel der sogenannte „Japan-Trick“ die Runde. Mit ihm sei es möglich, über Nacht ein Kilo Bauchfett zu verlieren. In den sozialen Medien verbreitete sich die Werbebotschaft: „Dieser eine Trick verbrennt 1 kg Bauchfett über Nacht.“

Wenn ihr jetzt genau diesen Satz bei Google eingebt, taucht als erstes ein Artikel der Frauenzeitschrift „Freundin“ auf [Stand 09.04.2024]. In dem steht, dass der Trick funktioniert: „Bauchfett mit einer Atemtechnik verlieren? Das geht!“ Als Quelle wird lediglich ein japanischer Schauspieler genannt, der den Effekt nach eigener Auskunft selbst erlebt hat. Das ist kein Beweis, sondern nur eine Behauptung von irgendjemandem.

Wenn ihr dagegen mit den Worten „Faktencheck Bauchfett über Nacht verlieren“ sucht, sehen die Ergebnisse anders aus. Hier taucht als erstes ein Artikel im Lifestyle-Magazin „WE GO WILD“ auf [Stand 09.04.2024]. Darin steht, dass es biologisch völlig unmöglich sei, so viel Fett an einer bestimmten Stelle über Nacht zu verlieren.

Die Suchergebnisse sind also stark davon abhängig, wie wir unsere Anfrage formulieren. Damit wir Suchmaschinen zweckmäßig einsetzen können, sollten wir wissen, wie sie funktionieren. Und genau darum geht es in der siebten Folge von „Fit for news – Der Podcast“. Moderatorin Charlotte und Moderator Lars sprechen mit Michael Haller vom Institut für Journalismus- und Kommunikationsforschung darüber, wie Suchmaschinen funktionieren, worauf wir bei ihrem Einsatz achten und welche Fehler wir vermeiden sollten.

Übrigens: Wenn ihr eure persönlichen Fähigkeiten beim Nutzen von Suchmaschinen trainieren oder euch über Onlinemedien weiterbilden möchtet, könnt ihr auf der Website von Fit for news einen Selbstlernkurs zu diesem Thema kostenfrei nutzen.

Wenn ihr uns bei der Verbesserung des Podcasts helfen und euch dabei einen 30 Euro-Amazon-Gutschein sichern wollt, funktioniert das so: Die ersten 30 Personen, die sich unter podcast@fitfornews.de bei uns melden, bekommen von uns einen Link mit Fragen zum Podcast. Zum Beispiel, ob ihr findet, dass unsere Themen klar und verständlich rüberkommen. Wichtig ist, dass ihr zwischen 20 und 30 Jahre alt sein solltet und eine Berufsausbildung hinter euch habt. Und dass ihr mindestens 4 Folgen des Podcasts schon gehört habt.

Die Beantwortung der Fragen sollte höchstens 15 Minuten dauern. Sobald deine Fragebogen-Antworten bei uns eingehen, senden wir euch den Amazon Gutschein-Code.

Redaktion/Autoren: Stephan Gert, Michael Haller