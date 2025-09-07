Gartenradio | Balkonschule

Mehr Grünes für den Balkonkasten

Seit Jahren trommelt die Bio-Balkon-Botschafterin Birgit Schattling für mehr Vielfalt, mehr Gemüse, mehr Wildpflanzen, mehr Insekten und Eichhörnchen auf unseren Balkonen. Aber von einer Balkonschule hat selbst Gartenradio-Host Heike Sicconi noch nie gehört. Zweimal hat sie Birgit Schattling in ihrer Balkonschule in Berlin-Tempelhof besucht. Beim ersten Mal zum Kennenlernen und für entspannte Gespräche über das kleine und das große Einmaleins des Balkongärtnerns. Das zweite Mal hat sie an einer (eher ungewöhnlichen) Unterrichtsstunde in ihrer Balkonschule teilgenommen.

Vom Familientisch zur Balkonschule

Heike Sicconis Fazit: Es ist immer wieder erstaunlich, wozu Menschen aus sich selbst heraus fähig sind. Und wie man sein Leben immer wieder selbst in die Hand nehmen kann. In dieser Folge hört ihr, wie Birgit Schattling über Umwege zum Gärtnern als Berufung gekommen ist, wie ein Familientisch sie dazu animierte, eine Balkonschule zu gründen, und natürlich erläutert sie die Vorteile von Vertikalbeeten, das Wiederverwenden alter Balkonkasten-Erde, warum naturnahe Gärtnerinnen und Gärtner die App NaturaDB kennen sollten und warum Giersch auf den Balkon gehört. Und hier noch ein Tipp: Vom 6. bis 17. September findet der Bio-Balkon-Kongress statt. Thema ist Selbstversorgung auf dem Balkon, die 26 Online-Vorträge von Expertinnen und Experten könnt ihr euch kostenfrei ansehen.

Erster Gartenradio-Livepodcast

Mit großer Aufregung setzt Heike Sicconi endlich um, was sie seit Jahren im Hinterkopf mit sich herumträgt. Und freut sich darauf, euch persönlich kennenzulernen. Bei der „Garten-Guru-Grünzeug-Show“ steigen fünf leidenschaftliche Garten-Gurus auf eine Bühne. Sie verpacken ihr Wissen, ihre Geschichten und ihr Staunen über die Natur in kurze Performances — mal humorvoll, mal tiefgründig, mal poetisch, mal musikalisch. Es wird grün und lebendig. Und genauso lebendig soll es nach der Show weitergehen, denn dann ist Raum für Gespräche mit den Garten-Gurus und untereinander. Mehr darüber erzählt euch Heike Sicconi im Podcast.

Wann und wo?

Samstag, den 29.11.2025, 19:30 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr

Altenberger Hof/Scheune, Mauenheimer Str. 92, 50733 Köln

Tickets 25,– Euro (zzgl. VVK-Gebühr)

Gartenradio bei Steady

Ab sofort könnt ihr das „Gartenradio“ regelmäßig bei Steady unterstützen. So könnt ihr dabei helfen, dass der „Gartenradio“-Podcast dauerhaft erfolgreich bleibt und künftig noch weiter wachsen kann. Unterstützer und Unterstützerinnen können neue Episoden dafür früher als andere hören. Das geht schon ab 3,33 Euro pro Monat.