Gartenradio | Petra Pelz — Gelb im Garten

Gelb im Garten

Mädchenauge, Sonnenhut, Schlüsselblume, Goldnessel haben zwar herrliche Namen, aber für viele Gartenbesitzerinnen und -besitzer die falsche Farbe. Sie blühen gelb. Und Gelb ist wohl unumstritten die umstrittenste Farbe in Beeten und Kübeln. Aber warum? Liegt es an der kulturellen Zuschreibung? Schließlich steht die Farbe in der westlichen Kultur nicht nur für Frohsinn und Optimismus, sondern auch für Neid und Missgunst. Oder liegt es an der Wirkung und der Botschaft, die die Farbe im Garten aussendet?

Eine abschließende Antwort für die Abneigung gegen Gelb wird es auch in dieser Folge vom „Gartenradio“ nicht geben, aber viele Eindrücke und Anregungen von einer Frau, die sich von Berufs wegen mit dem Einsatz von Pflanzen — auch von gelb blühenden — beschäftigt. Die Landschaftsarchitektin, Buchautorin und Pflanzen-Expertin Petra Pelz hat über 30 Jahre Erfahrung in der Pflanzplanung. Seit 1993 entwickelt sie natürlich gestaltete und klimafitte Gärten für Privatleute und öffentliche Anlagen. Und das überaus erfolgreich.

Petra Pelz: Landschaftsarchitektin, Buchautorin und Pflanzen-Expertin

Als erste Europäerin wurde Petra Pelz im Jahr 2005 mit dem Landscape Design Award der nordamerikanischen Perennial Plant Association für ihre Pflanzengestaltung auf der IGA Rostock gewürdigt. Sie hat einen Taspo Award gewonnen, der etwa einem Oscar in der Filmbranche vergleichbar ist. Und für einen Privatgarten bei Hannover wurde sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Peter Berg mit dem Callwey-Preis „Garten des Jahres“ ausgezeichnet.

So leidenschaftlich, wie Petra Pelz Gärten plant, gibt sie ihr Wissen auch weiter: in Onlinekursen und in einer Pflanzenreich-App, die sie seit fünf Jahren zusammen mit ihrer Teamkollegin Leonie Humenda entwickelt. Denn auch ihre eigene Karriere wäre ohne einen Mentor nicht möglich gewesen. Gemeint ist der Chemnitzer Gartenplaner Wolfgang Oehme, der in den USA Karriere machte. Und weil auch sie in ihrer Laufbahn oft den Satz gehört hat: Bloß kein Gelb, Frau Pelz, hat sie ihrer virtuellen Fangemeinde einmal die Frage gestellt. Was haltet ihr von Gelb?

Was dabei herausgekommen ist, was man über die Wirkung von Gelb im Garten wissen sollte, und wie sich „Gelb“ von ihren Anfängen als „Lehrling“ (noch zur Zeit der DDR) bis zur international anerkannten Gartenplanerin durch ihre Gärtnerinnenbiografie gezogen hat — all das wird Petra Pelz in dieser Folge verraten.

Gartenradio bei Steady

