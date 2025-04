Gartenradio | Frank Byram – Der achtsame „Dry Stone Waller“

In dieser Folge vom Gartenradio besucht Heike Sicconi einen Engländer, der seine Handwerkskunst quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat. In seiner Heimat in Yorkshire durchziehen Trockensteinmauern ganze Landschaften. Diese Mauern kommen ohne Mörtel und Beton aus. Sie werden nur durch die ausgefeilte Kombination der Steine stabil. „Dry Stone Waller“ ist in Großbritannien ein anerkannter Ausbildungsberuf.

Frank Byram ist nicht nur ein ausgebildeter Dry Stone Waller. Er liebt seine Mauern. Jede einzelne ist für ihn eine „love affair“. Diese Liebe hat schon im Kindesalter begonnen und ist Stein für Stein gewachsen. Vor allem, wenn Tiere und Pflanzen seine Mauern — nur aus Stein und Luft gebaut — bevölkern.

Seine Mauern sind für ihn eine „love affair“

Jahrzehntelang hat er im Solling, zwischen Göttingen und Hannover, seine Mauern gebaut und musste anfangs Überzeugungsarbeit leisten. Aber langsam werden diese so langlebigen Mauern auch hier beliebter. In immer mehr Kursen lässt sich das Handwerk erlernen, und in Österreich wurde sogar schon eine Trockensteinmauerschule gegründet.

Und wenn auf jemanden das Mode-Wort „achtsam“ zutrifft, dann ist es Frank Byram. Er ist achtsam mit Menschen, Pflanzen, Tieren und mit sich selbst. Ein gesunder Körper ist die Basis des Ein-Mann-Unternehmers. Seine Work-Life-Balance könnte deshalb schon mal so aussehen, dass er sich als Unternehmer drei Wochen Urlaub gibt, damit er als Privatmann im eigenen Garten einen Senkgarten bauen kann — ganz langsam und gewissenhaft.

Und auch wenn er jetzt mit 63 Jahren seine Firma Stone Sense geschlossen hat, darf man vermuten, dass die letzte Mauer noch nicht gebaut ist. Denn er ist Dry Stone Waller durch und durch — und ein ausgesprochen witziger und warmherziger dazu. Und so klingen auch seine Geschichten aus Yorkshire und aus dem Solling, vom Wesen der englischen Mauern, unheimlichen Tieren, mauernden Frauen und steinlosen Zeiten.

Gartenradio bei Steady

Ab sofort könnt ihr das „Gartenradio“ regelmäßig bei Steady unterstützen. So könnt ihr dabei helfen, dass der „Gartenradio“-Podcast dauerhaft erfolgreich bleibt und künftig noch weiter wachsen kann. Unterstützer und Unterstützerinnen können neue Episoden dafür früher als andere hören. Das geht schon ab 3,33 Euro pro Monat.