Gartenradio | Hanf

Gesunde Pflanze, gesunder Boden, gesunder Mensch! Nach diesem Motto lebt und gärtnert der Bioland-Gärtner Klaus Umbach schon seit fast 50 Jahren. Vor ein paar Jahren ist er auf den Hanf gekommen — aber richtig.

Die verschiedenen Hanfsorten

Klaus Umbach baut nicht nur Hanf an, er ist zum Hanf-Aktivisten geworden. Sein Leitspruch von Gesundheit für Pflanze, Boden und Mensch passt für ihn perfekt auf den Hanf — wenn man ihn richtig einsetzt und anbaut. Deshalb kultiviert er nicht nur Nutzhanf, also Hanf ohne THC und berauschende Wirkung. Er verkauft auch fünf verschiedene Cannabissorten mit Wirkung, also mit THC, CBD oder CBG. Außerdem informiert Klaus Umbach in Seminaren, Workshops, in der heimischen Gärtnerei und auf Wochenmärkten über Hanf, seine unterschiedlichen Wirkstoffe und den Anbau.

Hanf — die Voraussetzungen

Wo sich Cannabis im heimischen Garten und auf dem Balkon wohlfühlt, wie man gießt, düngt und erntet, was Schwarzwälder-Kirschtorte und Cannabis miteinander zu tun haben, wie überraschend ein Hanf-Seminar mit Landfrauen endete und wie seine Kunden reagieren, wenn sie eigentlich Tomaten kaufen wollen und plötzlich zwischen 25.000 Mini-Hanfpflanzen stehen — das erzählt er Heike Sicconi in dieser Folge vom „Gartenradio“.

