Gartenradio | Rasen – eine ährenwerte Gesellschaft

Am Rasen scheiden sich die Geister, die einen können nicht genug davon bekommen, die anderen wünschen sich mehr biologische Vielfalt. Durch dieses Spannungsfeld bewegen sich Rasensaatgut-Anbieter mit Kombinationen der unterschiedlichsten Arten und stellen Rasenmischungen zusammen, die hart im Nehmen sind, sich dem Klimawandel anpassen und naturnaher werden.

Rasen ist nicht gleich Rasen

Auf der Suche nach immer neuen Sorten ist Agraringenieur Timo Blecher. Als Leiter des Sorten- & Versuchswesens bei Feldsaaten Freudenberger in Krefeld arbeitet er mit dem Bundessortenamt zusammen und testet auf einem Versuchsfeld, wie schnittverträglich eine Sorte ist, ob sie gut mit Trockenheit auskommt oder für einen Kräuterrasen geeignet ist. Und wer als gut befunden wird, darf ein ausgewachsenes Gras werden, Ähren ausbilden und wird weitervermehrt. Allein im sogenannten „Kräuterkäfig“ von Feldsaaten Freudenberger lagern 25.000 Paletten Saatgut. Darunter Sorten, die man bei einem Rasenhersteller nicht erwartet hätte, etwa Wilde Möhre und Kamille oder kleiner Wiesenknopf.

Lagerung und Sonderwünsche

In den Tonnen aus den Anfängen des Unternehmens wird Saatgut für Spezialmischungen aufbewahrt. Denn während die Mischungen für den Hausgebrauch meist standardisierte RSM-Mischungen sind, also Rasen-Saatgut-Mischungen, die nach den Vorgaben der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau hergestellt wurden, haben Architekten und Architektinnen oft besondere Ansprüche an Rasenflächen. Sie sollen dem Charakter der Gebäude entsprechen, eine bestimmte Farbe oder Beschaffenheit besitzen. Da kann es schon einmal vorkommen, dass mit viel Fingerspitzengefühl 30–60 Gräser-Sorten in Handarbeit gemischt werden.

Für diese Gartenradio-Folge ist Heike Sicconi nach Krefeld zu Feldsaaten Freudenberger gefahren. Ein Familienbetrieb, der Saatgut für die Landwirtschaft, aber auch Rasenmischungen herstellt. Dort findet sie mit Hilfe von Timo Blecher heraus, welche verschiedenen Arten es gibt, welche Besonderheiten sie haben und wo sie am besten geeignet sind.

