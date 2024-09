Gartenradio | Warum Hühner glücklich machen

Das Federvieh, das angeblich von fleischfressenden Dinosauriern, unter anderem dem Tyrannosaurus Rex, abstammen soll, gilt heute als friedliebendes und nützliches Haustier. Allerdings hat es den Ruf, nicht besonders schlau zu sein. Aber wenn Hühner glucksen, gackern oder krähen, dann soll eine ausgefeilte Sprache dahinterstehen.

Das Huhn als Vorbild für Mercedes

Hühner halten beim Gehen immer den Kopf ruhig. Das liegt an der S-förmigen Wirbelsäule, die sämtliche Bewegungen ausgleicht. Diese Eigenschaft hat sich Mercedes vor ein paar Jahren abgeguckt und mit den Tieren für ihr Magic-Body-Control-System in der S-Klasse geworben. Diese verspricht, mit Hilfe spezieller Sensoren jede Unebenheit auf der Fahrbahn so auszugleichen, dass sich die Insassen im Fahrzeug ohne jede Erschütterung bewegen.

Bereicherung im Garten und im Leben

Hühner legen Eier, liefern ausgezeichneten Pflanzendünger und haben sich in ihrer Vielfalt zu faszinierenden Schönheiten entwickelt. Und: Hühner machen glücklich. Das sagt zumindest die Osteopathin und Tierheilpraktikerin Diana Tiebes, die sich vor ein paar Jahren die ersten fünf Hühner zugelegt hat. Derzeit lebt sie mit 19 Brahmas, Zwerg Chochins, Lachshühnern und schwedischen Blumenhühnern zusammen. In ihrem Buch hat sie viel praktisches Wissen über die Hühnerhaltung aufgeschrieben. Vor allem aber unterhaltsame Geschichten vom Leben mit Hühnern. Heike Sicconi hat sie in ihrem Garten in der Nähe von Essen getroffen.

Wie schafft Diana Tiebes es, Hühner zu halten, ohne dass ihr Garten verwüstet wird? Weshalb gehört Oregano in jeden „Hühner-Garten“? Wie betreibt Herbert, der Gentleman-Hahn, einen Begleitservice fürs Eierlegen? Was brauchen Hühner zum Glücklichsein? Und warum machen sie uns Mensche glücklich? Das erfährt Heike Sicconi in dieser Gartenradio-Folge von Diana Tiebes.

